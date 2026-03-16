A 87 días del Mundial: así le fue a Colombia en Italia 1990

En Claro Sports Colombia seguimos repasando la historia de la ‘Tricolor’ en los Mundiales, de cara al del 2026.

Colombia en Italia 1990 / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

A este lunes 16 de marzo restan únicamente 87 días para que ruede el balón en el Mundial del 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Por tal motivo en Claro Sports Colombia seguimos reviviendo la historia de la Selección en las citas orbitales, para esta oportunidad es el turno de Italia 1990.

Mundial Italia 1990

Después de lo que fue su presentación en el Mundial de Chile 1962, en el que la Selección debutó en la cita orbital con una aceptable participación, al jugar solamente 3 partidos y quedar eliminado en la primera fase, pasaron varias ediciones sin poder decir presente. La ‘Tricolor’ fue ausencia de Inglaterra 1966, México 1970, Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982, México 1986 y llegó el momento de volver a vivir esta fiesta en Italia 1990.

9 de junio de 1990 | Colombia 2 – 0 Emiratos Árabes Unidos

Así formó Colombia: René Higuita; Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Herrera, Luis Perea; Gabriel Gómez, Carlos Valderrama (capitán), Bernardo Redín, Leonel Álvarez; Arnoldo Iguarán y Freddy Rincón.

Así formó Emiratos Árabes Unidos: Muhsin Musabah; Khaleel Ghanim, Mohamed Abdullah, Ibrahim Meer, Eissa Meer; Yousuf Hussain, Ali Thani Jumaa, Nasir Khamees; Fahad Khamees, Adnan Al Talyani y Hussain Ghuloum.

Con goles de Bernardo Redín (50′) y e l ‘Pibe’ Valderrama (85′) en el Renato Dall’Ara,Bolonia la Selección Colombia registró su primer triunfo en la historia de los Mundiales. El equipo liderado Francisco Matiurana respondía a ese favoritismo que se había generado al rededor de la Selección.

14 de junio de 1990 | Colombia 0-1 Yugoslavia

Así formó Colombia: René Higuita; Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Herrera, Luis Perea; Gabriel Gómez, Carlos Valderrama (capitán), Bernardo Redín, Leonel Álvarez; Arnoldo Iguarán y Freddy Rincón.

Así formó Yugoslavia: Tomislav Ivkovic; Vujadin Stanojkovic, Predrag Spasic, Faruk Hadzibegic, Davor Jozic, Srečko Katanec, Dragoljub Brnovic, Safet Sušić; Dragan Stojković, Refik Sabanadzovic y Zlatko Vujovic.

Como equipo que gana no se toca, ‘Pacho’ Maturana puso en el Renato Dall’Ara,Bolonia el mismo 11 que había vencido a Emiratos Árabes en la primera presentación. Tras un primer tiempo intenso en el que ninguno se hizo daño, Davor Jozic puso el 0-1 a favor de Yugoslvia, baño de realidad para la ‘Tricolor’ que tenía un duro reto en la última jornada de aquella fase de grupos.

19 de junio de 1990 | Colombia 1-1 Alemania

Así formó Colombia: René Higuita; Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Herrera, Luis Perea; Gabriel Gómez, Carlos Valderrama (capitán), Luis Fajardo, Leonel Álvarez; Carlos Estrada y Freddy Rincón.

Así formó Alemania: Bodo Illgner; Stefan Reuter, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald, Thomas Berthold; Hans Pfluegler, Thomas Haessler, Lothar Matthaeus; Uwe Bein, Rudi Völler y Juergen Klinsmann.

Con figuras de talla mundial como Juergen Klinsmann, Lothar Matthaeus y un par más, la ‘Tricolor’ se enfrentaba a los ‘Teutones’ con la necesidad de sumar puntos que le permitieran seguir luchando por un cupo en la próxima ronda de Italia 90, algo que sería más histórico para la historia del equipo, ya que sería l primera vez en hacerlo.

El encuentro se tornó complicado para ambos bandos, ambos lo sufrieron en ciertos pasajes, pero al 88′ iba a aparecer el primer gol de la contienda, Pierre Littbarski para Alemania ponía el 1-0. No obstante en una jugada antológica y una de las anotaciones más celebradas en la historia de Colombia, tras una gran asistencia de Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, habilitó a Freddy Rincón y el ‘Coloso’ de Buenaventura anotó el 1-1 definitivo al 92′.

23 de junio de 1990 | Octavos de final | Colombia 1-2 Camerún

Al avanzar a octavos de final de la Copa del Mundo de Italia 90 por ser tercero del grupo, la ‘Tricolor’ del ‘Pibe’, Freddy Rincón, René Higuita, Andrés Escobar y demás se adentraban en la historia del país.

Así formó Colombia: René Higuita; Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Herrera, Luis Perea; Gabriel Gómez, Carlos Valderrama (capitán), Luis Fajardo, Leonel Álvarez; Carlos Estrada y Freddy Rincón.

Así formó Camerún: Thomas Nkono; Jules Denis Onana, Bertin Ebwelle, Stephen Tataw, Victor Ndip; Andre Kana-Biyik, Emile Mbouh, Louis Mfede; Emmanuel Maboang, Francois Omam-Biyik, Cyrille Makanaky.

Con Carlos Estrada y Luis Fajardo apropiados en sus respectivos puestos, la Selección Colombia llegaba este compromiso por octavos de final con la esperanza de seguir hacia cuartos. No obstante los dirigidos por Francisco Maturana tenían que alistar maletas y devolverse al país.

Con doblete de Roger Milla (105′ y 109′), quien había ingresado al partido en la parte complementaria, y tras las individualidad de una jugada por parte de René Higuita, la ‘Tricolor’ cayó 1-2 y se marchaba de la cita orbital. Bernardo Redín (116′) le dio esperanza a Colombia de un empate que nunca llegó.

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