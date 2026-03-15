James Rodríguez vuelve a jugar tras 117 de inactividad profesional

El colombiano participó 29 minutos en la goleada que le propinó el Vancouver Whitecaps al Minnesota United.

James Rodríguez saludando | David Berding / Getty Images vía AFP.

Cesó la horrible noche, así se podría denominar lo que fue el regreso a las canchas a nivel profesional de James Rodríguez, el futbolista colombiano después de 117 días volvió a jugar un partido a nivel profesional. Lo hizo este domingo, en lo que fue la goleada del Vancouver Whitecaps ante su equipo, el Minnesota United.

Con goles de Sebastian Berhalter, Brian White en 2 oportunidades, Mathias Laborda, Emmanuel Sabbi y Cheikh Sabaly el cuadro canadiense le propinó un paliza de 6-0 al elenco estadounidense en la cuarta jornada de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer 2026. Resultado que deja mal parado al Minnesota de 13 con solamente 4 puntos en 4 presentaciones.

¿Cómo le fue a James Rodríguez?

Pero enfatizando en lo que fue el rendimiento del ’10’ colombiano, James David Rodríguez Rubio jugó 29 minutos. El cucuteño tuvo 1 pase clave, 1/3 centros acertados, el 78% de los pases acertados con 21/27, el 73% de precisión en campo rival con 11/15, el 83% de precisión en pases en campo propio, el 50% de los pases largos con 1/2.

Además, presentó 39 toques, 2 de ellos fallidos, 1/3 de regates completados, recibió 1 falta, 13 posiciones perdidas, 11 carreras y progresión total de 34.3 metros. A grosso modo para SofaScore el habilidoso futbolista ‘cafetero’ tuvo una calificación de 6.6. Se le vio suelto, no obstante poco pudo hacer en un marcador que ya se encontraba 5-0 cuando él ingresó al terreno de juego.

¿Cuándo había sido el último partido de James Rodríguez?

A nivel de clubes el colombiano no veía actividad desde el 08 de noviembre del 2025, es decir 127 días, en lo que fue el último partido del Apertura de la Liga MX 2025, cuando León, ya eliminado y sin chances de jugar los playoffs, recibió al Puebla por la jornada 17 del rentado local. En dicha oportunidad disputó 85 minutos y metió una asistencia en la derrota de su equipo 1-2.

Sin embargo el ’10’ había jugado 90 minutos en lo que fue la goleada de la Selección Colombia ante Australia el 18 de noviembre del año pasado en Estados Unidos. En aquella ocasión tuvo una destacada actuación siendo una de las figuras del compromiso y anotando el primer gol del 3-0 final de la ‘Tricolor’ ante los oceánicos. Es decir, 117 días después volvió a jugar a nivel profesional.

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