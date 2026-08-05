Hernán Crespo acepta el momento de Atlas tras caer ante Columbus: “Odio perder”

Tras la derrota de Atlas 3-1 ante Columbus Crew en la Leagues Cup 2026, el técnico Hernán Crespo pidió serenidad a su plantilla

Hernán Crespo admite que el proyecto necesita tiempo. Imago 7

Atlas comenzó su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota de 3-1 ante Columbus Crew, resultado que volvió a exhibir problemas defensivos en el conjunto rojinegro. Dos de los goles llegaron en jugadas a balón parado y el tercero se originó tras un error individual que el rival aprovechó para ampliar la ventaja.

Después del encuentro, el técnico Hernán Crespo reconoció que el equipo atraviesa una etapa de transición y que el proceso necesitará tiempo, pese a que el calendario ofrece pocos espacios de entrenamiento antes de los siguientes compromisos frente a Tigres y Cruz Azul.

“Nos tomamos esta responsabilidad y así va a ser. Trataremos de ir mejorando a medida que pasen los partidos. Lógicamente no es divertido perder, no le gusta a nadie, pero es lo que está sucediendo, hay que aceptarlo y estar tranquilos”, señaló en conferencia de prensa.

Atlas intenta construir una nueva identidad

Crespo explicó que el plantel todavía se encuentra en evaluación y que pretende desarrollar una propuesta distinta a la trabajada durante la pretemporada. La cantidad de cambios y el poco tiempo disponible han complicado la adaptación, aunque descartó utilizar esas circunstancias como justificación.

“Esto sirve para saber dónde estamos. Nosotros tenemos claro dónde queremos llegar. Hay muchos cambios, muchas situaciones y un estilo de juego que se venía haciendo durante la pretemporada. Yo necesito y pretendo otro tipo de juego, que con el tiempo lo iremos logrando”, afirmó.

El estratega también adelantó que utilizará los próximos partidos para definir qué jugadores se ajustan mejor a su idea. Aunque admitió su molestia por los resultados, aseguró que existe margen para transformar el funcionamiento del equipo. “No me gusta pasar por estas situaciones, odio perder, pero hay mucho espacio para trabajar y creo que lo vamos a lograr”, comentó.

Atlas tendrá que acelerar ese proceso durante la competencia. El equipo inició el torneo con una desventaja de dos goles en el primer tiempo y recibió el tercero al comienzo del complemento. Su única anotación llegó mediante un autogol de Sean Zawadzki al minuto 67.

Hernán Crespo pide serenidad tras los errores defensivos

Al ser cuestionado sobre la manera de recuperar la confianza de la defensa, Crespo pidió mantener la calma y entender que el proyecto apenas comienza. Reconoció que le habría gustado asumir el cargo con más sesiones de trabajo, pero recordó que aceptó el desafío con conocimiento de las dificultades. “Hay que estar serenos, esto recién comienza. Me encantaría haber llegado en otra situación, con más espacio para trabajar, pero también acepté este momento porque entendía que esto podía pasar”, explicó.

El técnico aseguró que el grupo deberá realizar autocrítica para corregir los errores que facilitaron los goles de Columbus. También dejó claro que el proceso de evaluación no elimina la obligación de competir ni el impacto emocional de cada derrota.

“Hoy no hay excusas. Hay que mirarse al espejo y decir qué podemos corregir y qué errores tenemos. Esto es un proyecto a largo plazo, donde también estoy evaluando. Me encantaría evaluar y que el equipo ganara, pero hay cosas que llevan más tiempo que otras”, indicó.

Finalmente, subrayó que perder no puede convertirse en algo cotidiano dentro del vestidor rojinegro. Atlas deberá mostrar una respuesta inmediata en sus siguientes compromisos, pese a que el calendario reducirá las oportunidades para trabajar sobre el campo.

“También tiene que doler la derrota. No es lo mismo, absolutamente no es lo mismo, y yo lo tengo muy claro”, concluyó.

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