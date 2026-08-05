Millonarios vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

El elenco dirigido por Fabián Bustos, viene de ganarle al Junior 0-1 en Barranquilla con gol de Rodrigo Contreras.

Directo Millonarios Vs Pasto/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Millonarios vs Deportivo Pasto y dónde ver en vivo hoy de agosto de 2026?

La pelota en el Estadio Nemesio Camacho El Campín estará rodando este martes 4 de agosto, a partir de las 08:20 de la noche entre ‘Embajadores’ y el cuadro ‘Volcánico’.

Alineaciones de Millonarios y Deportivo Pasto: así salen a la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Rodrigo Ureña, Mateo García; Francisco Chaverra, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Deportivo Pasto: Ederson Cabezas; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Enrique Serje, Yéiler Goez, Diego Chávez; Mayer Gil, Joider Micolta y Santiago Córdoba.

¿Quién es favorito para ganar el Millonarios vs Deportivo Pasto, por la fecha 3 de Liga BetPlay 2026-II? Pronósticos IA

Consultando a ChatGPT: “Localía: Jugar en El Campín suele ser una de las mayores fortalezas del equipo azul, especialmente por la altura y el respaldo de su afición.” y “Momento de ambos equipos: Millonarios llega con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la parte alta, mientras que Deportivo Pasto ha mostrado dificultades para sostener resultados en este inicio del torneo.”

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