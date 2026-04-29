¡Cumple su sueño! Franco Colapinto y la esperada foto con Lionel Messi

El piloto argentino está en Estados Unidos para el regreso de la Fórmula 1 y llegó hasta las instalaciones del Inter Miami para conocer a su ídolo

Franco Colapinto cumple su sueño de conocer a Messi | ypfoficial

Franco Colapinto vivió uno de los momentos más especiales de su carrera fuera de las pistas. En la antesala del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes sueños: conocer a Lionel Messi.

El encuentro se llevó a cabo en el Florida Blue Training Center, sede de entrenamiento del Inter Miami, donde el campeón del mundo se prepara para su compromiso ante el Orlando City en la MLS este sábado 2 de mayo. Colapinto llegó a la ciudad con anticipación para enfocarse en la carrera y aprovechó la oportunidad para visitar las instalaciones y concretar la esperada reunión.

En la imagen que rápidamente se volvió viral, también aparece Rodrigo De Paul. La fotografía, compartida en redes sociales por YPF, empresa que patrocina a los tres protagonistas, se hizo viral y generó una ola de reacciones entre los aficionados: “La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores”.

Para Colapinto, el momento tuvo un valor especial. El piloto de 22 años había expresado recientemente su deseo de conocer a Messi, incluso durante su participación en el Road Show en Buenos Aires, donde ante miles de personas aseguró que le encantaría que el encuentro se diera de manera natural.

Sin embargo, el deseo se cumplió en cuestión de horas. La reunión, que duró aproximadamente 20 minutos, permitió a los tres deportistas compartir un momento distendido, intercambiar palabras y posar para una imagen que simboliza el vínculo entre dos generaciones del deporte argentino.

El joven piloto atraviesa una etapa clave en su trayectoria dentro de la Fórmula 1. Tras un inicio prometedor con Alpine y luego de sumar puntos en China, Colapinto se prepara para uno de los fines de semana más exigentes del calendario en Miami, un escenario que combina espectáculo, presión y alta exposición mediática.

¿Estará Messi al GP de Miami?

La reunión también abrió la puerta a una posibilidad que ha generado expectativa entre los aficionados: la presencia de Lionel Messi en el Gran Premio de Miami. La agenda del Inter Miami podría permitirle asistir, ya que el equipo tiene actividad el sábado, un día antes de la carrera.

En caso de concretarse, no sería la primera vez que el argentino aparece en un evento de gran magnitud en Estados Unidos. Su posible visita al paddock añadiría un ingrediente extra a una cita que ya concentra la atención del mundo del automovilismo.

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