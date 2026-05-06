Lionel Messi recibe a Kiko en Inter Miami: así fue el emotivo encuentro con Carlos Villagrán

El actor mexicano visitó las instalaciones del club de la MLS y compartió un momento especial con el campeón del mundo argentino

Kiko disfrutó de su encuentro con Messi | carlos_kiko1

Lionel Messi tuvo una visita especial este miércoles en las instalaciones del Inter Miami. El astro argentino convivió con el actor mexicano Carlos Villagrán, conocido mundialmente por interpretar a Kiko en la serie de televisión El Chavo del 8.

El encuentro fue compartido por el propio Villagrán a través de redes sociales, donde publicó imágenes y videos junto al futbolista argentino. El actor de 82 años acudió al complejo deportivo del Inter Miami acompañado de su pareja y pudo convivir algunos minutos con el campeón del mundo.

Durante el momento, Carlos Villagrán le entregó algunos regalos a Messi y también recibió una camiseta autografiada del Inter Miami. Además, el actor mexicano abrazó y besó en la mejilla al futbolista, mientras le dedicaba unas palabras.

“Estoy honrado de tu presencia, te voy a defender toda la vida, no me he perdido nada de lo que te ha pasado, te veo, te repito y no puedo creer estar frente a ti”, expresó Villagrán frente a Messi.

El momento generó reacciones en redes sociales debido a que el actor también utilizó la voz característica de Kiko, personaje que interpretó durante décadas en la televisión latinoamericana. La reacción provocó sonrisas y risas tanto de Messi como de las personas que acompañaban el encuentro.

Messi y Kiko protagonizan encuentro viral en Inter Miami

Carlos Villagrán ya había manifestado públicamente su intención de conocer a Lionel Messi durante una visita previa al estadio del Inter Miami. En aquel momento, el actor declaró que el campeón del mundo era uno de sus máximos ídolos dentro del fútbol.

“Me siento afortunado. Messi es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle ‘no me voy a morir sin darte la mano’”, comentó Villagrán días antes del encuentro.

Meses atrás Lionel Messi participó en una dinámica donde armó un equipo ideal utilizando personajes de El Chavo del 8, incluyendo a Kiko dentro de esa alineación simbólica. Ahora, ambos coincidieron personalmente en Miami en una reunión que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

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