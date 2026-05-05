Minnesota United y James Rodríguez ya conversan sobre una posible renovación de contrato

Khaled El-Ahmad, director deportivo, reveló que se habla constantemente de las posibilidades del colombiano.

James Rodríguez. – Darren Yamashita, Imagn Images, vía Reuters.

Hasta ahora, la realidad es que el fichaje de James Rodríguez por Minnesota United ha sido un desastre. El jugador llegó al fútbol de Estados Unidos con la expectativa de prepararse de la mejor manera para su participación en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, pero hay más preocupaciones que certezas sobre su nivel y el estado en el que llegará al gran evento.

Cuando estuvo sano, el cuerpo técnico no lo consideró importante para jugar; después, con los inconvenientes médicos presentados, se ha complicado que tenga el ritmo competitivo necesario. Por momentos, pareciera que revive la pesadilla del zurdo que lo ha puesto en conflicto con directores técnicos en Real Madrid, Everton, Olympiacos, Sao Paulo y Rayo Vallecano. Una historia de no acabar.

A pesar de todos los inconvenientes, siendo el más reciente que no pudo estar en el partido frente a Columbus Crew por un procedimiento médico programado, desde el club se asegura que ya se entablan conversaciones con James para una posible renovación de contrato que le permita permanecer con Minnesota United después del Mundial.

Así lo afirmó Khaled El-Ahmad, director deportivo, en diálogo con Fox. Comenzó recordando cómo se dieron los contactos para llevarlo: “Dejando de lado el ruido sobre el fichaje y volviendo al momento en que se discutía, era que viniera aquí y aportara su profesionalismo. Le dijimos que estaría en un buen entorno para prepararse para el Mundial y es la misma situación que tuvimos con Harvey y Boxall. Esta es una oportunidad única para estos jugadores. Nunca hubo presión para que Boxall regresara antes de su lesión, para que Harvey volviera ni para que James jugara. Esa es una presión que se la imponen ellos mismos“.

Aunque los minutos no lo avalan, el funcionario aseguró que están satisfechos con James: “Ha sido increíble fuera del campo y ha estado excelente en los entrenamientos. No sé si viste el entrenamiento de hoy… marcó el último gol y todos corrieron a celebrarlo. Hay momentos que destacan, como cuando no viajó a uno de los partidos y fue a entrenar con la categoría sub 18. Entonces, desde el punto de vista de la cultura del equipo y de lo mucho que significa ganar para él, ha sido algo muy positivo“.

Pasando al tema puntual sobre una continuidad en el equipo estadounidense, El-Ahmad dijo: “Tal como está la situación, lo tomamos paso a paso. La convocatoria de Colombia empieza el 15 de mayo, así que estamos teniendo conversaciones sobre el momento en que se unirá. Sinceramente, no lo voy a ocultar, el Mundial no es más importante que Minnesota. Es un equilibrio y queremos ser un club donde los jugadores sientan que pueden prepararse y rendir bien para su país en este evento específico. Si les va bien, también nos irá bien a nosotros y viceversa. Ahí es cuando empieza lo de Colombia. Estamos teniendo conversaciones semanalmente“, reveló.

Las palabras del director deportivo abren entonces un nuevo capítulo en la eterna novela de James Rodríguez. Hace pocas semanas, se estaba en vilo por el equipo en el que jugaría y ya se habla de su continuidad o salida. Aunque en medio de mucha voces críticas que cuestionan su presencia con la Selección Colombia, parece un hecho que, jugando o no, va a estar como capitán del combinado cafetero en la cita orbital.

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