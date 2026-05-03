“Free Chucky”: la peculiar protesta de la afición ante la situación de Hirving Lozano en San Diego FC

Afición exige el regreso de Lozano con avioneta en el estadio tras ocho partidos sin ganar y su exclusión por decisión técnica en 2026

El mensaje de la afición de San Diego a Chucky Lozano | Imagn Images

La ausencia de Hirving Lozano detonó una protesta en el San Diego FC. Durante el partido ante LAFC en el Snapdragon Stadium, una avioneta sobrevoló el inmueble con una manta que decía “Free Chucky = More wins”, “Liberen al Chucky = Más victorias”. El mensaje apareció frente a más de 25 mil aficionados y se replicó de inmediato en redes sociales, donde la exigencia tomó forma como una campaña organizada que cuestiona la decisión deportiva del club.

San Diego FC acumula ocho partidos sin victoria entre la MLS y la Concacaf Champions Cup, donde además quedó eliminado en octavos de final frente a Toluca. En ese tramo, el equipo perdió regularidad ofensiva y cayó en la tabla, lo que incrementó la presión sobre el cuerpo técnico encabezado por Mikey Varas, señalado por mantener fuera a uno de los jugadores con mayor producción ofensiva del plantel.

¿Qué es Free Chucky y por qué se hizo viral?

A plane carrying a “FREE CHUCKY = MORE WINS” banner flew over the San Diego FC vs LAFC match in MLS. 🤯🇺🇸



They are now winless in nine straight games, while Hirving Lozano hasn’t played since November 2025, despite earning $7.4 MILLION per year. 💰 pic.twitter.com/GCvL8vVPAp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 3, 2026

El movimiento “Free Chucky” es una consigna impulsada por aficionados que piden la reintegración de Hirving Lozano a las convocatorias. La campaña tomó fuerza tras la aparición de la avioneta, pero ya se manifestaba en redes sociales y en el estadio con cánticos y pancartas. La frase vincula directamente la ausencia del delantero con la falta de resultados, planteando una relación entre su regreso y una posible mejora inmediata del equipo.

Videos del momento circularon en plataformas digitales y generaron debate en torno a la gestión deportiva del club. La protesta expuso una fractura entre la percepción de la afición y las decisiones internas, especialmente porque Lozano sigue siendo considerado por el entorno como uno de los jugadores con mayor capacidad para resolver partidos en el último tercio del campo.

Hirving Lozano: esta es la situación del delantero mexicano en el San Diego

Lozano no ha sido convocado en toda la temporada 2026. El atacante se mantiene en condiciones físicas óptimas, pero entrena al margen del grupo por decisión técnica. La medida se originó tras un acto de indisciplina ocurrido en 2025, que derivó en su separación del plantel. Aunque el jugador ofreció disculpas y fueron aceptadas, el cuerpo técnico optó por no incluirlo en sus planes deportivos.

Su último partido con San Diego FC fue el 29 de noviembre de 2025 en los playoffs de la MLS ante Vancouver Whitecaps. En ese encuentro marcó el único gol de su equipo en la derrota 1-3. Desde entonces no ha vuelto a tener minutos oficiales, pasando de titular recurrente a quedar completamente fuera de la dinámica competitiva.

El mexicano tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028, pero su situación abre dos escenarios concretos para el mercado de verano: una posible salida si el club decide negociar o la continuidad sin participación si se mantiene la postura actual. Mientras tanto, la presión de la afición continúa creciendo en paralelo a los resultados del equipo.

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