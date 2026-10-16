Lionel Messi en vivo: fecha, horario y dónde ver el Atlanta United vs Inter Miami en MLS 2026

Las Garzas ocupan el segundo lugar de la Conferencia Este y aventajan por 22 puntos al equipo de Gerardo Martino, por lo que se pronostica una amplia victoria de los de Florida

Atlanta vs Inter Miami, horario y dónde ver el partido de Leo Messi | Claro Sports

La temporada 2026 de la MLS continúa y el Inter Miami de Lionel Messi visitará al Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium. El delantero argentino buscará incrementar su cuota de goles y mantenerse como líder de goleo de la competencia, en un encuentro en el que Las Garzas intentarán sumar otra victoria.

El conjunto de Florida buscará su tercer triunfo consecutivo, después de imponerse al D.C. United y al New York City FC. Una victoria le permitiría mantenerse entre los primeros lugares de la Conferencia Este, aunque todavía está lejos del Nashville SC, que encabeza la clasificación.

El encuentro también marcará el reencuentro de Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del Atlanta United, con su antiguo equipo. Entre sus expupilos está Messi, quien registra 23 goles en la campaña y buscará contribuir al ataque del Inter Miami tanto con anotaciones como con asistencias.

Atlanta United vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre Atlanta United e Inter Miami se disputará el sábado 17 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium, a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. Las Garzas buscarán prolongar su racha de victorias, mientras que los locales intentarán sumar su segundo triunfo consecutivo.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de la MLS. Para acceder al partido será necesario iniciar sesión y contar con una suscripción que incluya la cobertura de la competencia.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Atlanta United?

El Inter Miami ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este con 52 puntos, por detrás del Nashville SC, que acumula 66 unidades. El equipo de Florida llega con dos victorias consecutivas, después de superar al D.C. United y al New York City FC.

Por su parte, el Atlanta United se encuentra en la posición 14 de la misma conferencia con 30 puntos, 22 menos que su próximo rival. En su encuentro anterior venció al CF Montréal, después de perder 3-1 frente al FC Cincinnati. Cabe recordar que ambos equipos se vieron las caras a inicios de septiembre y empataron a dos goles en Florida.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

De acuerdo con los momios proporcionados de Caliente.mx, el Inter Miami es favorito con una cuota de -109, mientras que el Atlanta United tiene un momio de +225. Una apuesta de mil pesos al triunfo de Las Garzas ofrecería un retorno total aproximado de 1,917 pesos; la misma cantidad a favor de los locales devolvería 3,250 pesos si ganan. Ambos montos incluyen la apuesta inicial.

El empate tiene un momio de +330, por lo que una apuesta de mil pesos ofrecería un retorno total de 4,300 pesos si el partido termina igualado. De esa cantidad, 3,300 pesos corresponderían a la ganancia y mil pesos a la recuperación de la apuesta inicial.