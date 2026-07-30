Messi e Inter Miami presentan su tercer uniforme para la temporada 2026

El conjunto de la MLS estrenó su tercera equipación tras el regreso del argentino del Mundial y el inicio de una nueva etapa institucional

Inter Miami presenta su tercera indumentaria | @InterMiamiCF

Inter Miami y Adidas presentaron Cénit, la tercera camiseta del club para la temporada 2026. El uniforme combina tonos claros con detalles en azul celeste y rosa, y forma parte de una colección de prendas y accesorios vinculada con la identidad de la franquicia y su nueva casa en Miami. El lanzamiento acompaña el proceso de expansión deportiva y comercial del equipo, que busca reforzar su presencia dentro de la MLS y mantener la relación con sus aficionados mediante una línea visual asociada con la ciudad.

Lionel Messi portará la nueva indumentaria después de reincorporarse al equipo tras el Mundial 2026. El lanzamiento coincide con la llegada de Casemiro y con el objetivo del Inter Miami de defender el campeonato de la MLS y mantenerse en la disputa por los títulos de la temporada. La plantilla afrontará esta etapa con dos de los futbolistas con mayor trayectoria internacional, mientras el club intenta sostener los resultados conseguidos durante la campaña anterior y buscar el bicampeonato del fútbol estadounidense. Lee la nota aquí.

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