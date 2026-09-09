Saprissa vs Cartaginés, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión ida cuartos de final, goles y resultado en directo

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs. Cartaginés, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026! El Clásico Provincial se disputa este miércoles 9 de septiembre en el estadio Ricardo Saprissa. Los dos equipos buscarán dar el primer paso en una eliminatoria que entregará un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

El cruce quedó establecido a partir de lo sucedido en la fase de grupos. Cartaginés consiguió el primer lugar del Grupo D, mientras que Saprissa finalizó segundo en el Grupo C, por detrás de Olimpia. La ubicación de ambos en la clasificación general determinó el orden de la serie: los morados abrirán los cuartos como locales y posteriormente deberán visitar territorio brumoso para disputar la vuelta.

La eliminatoria también tiene consecuencias más allá de la lucha por el título de la Copa Centroamericana 2026, ya que avanzar representa otro paso hacia la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027