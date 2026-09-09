Saprissa vs Cartaginés, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión ida cuartos de final, goles y resultado en directo
Sigue el minuto a minuto del partido entre Saprissa y Cartaginés por la Copa Centroamericana 2026.
Los Brumosos buscan hacer historia
Cartaginés también disputará los cuartos de final por tercera vez, con el objetivo de avanzar a las Semifinales por primera vez. Los Brumosos aseguraron su lugar en la fase eliminatoria tras ganar el Grupo D de manera invicta, con un balance de dos victorias y dos empates.
Los Morados ante un gran desafío
Deportivo Saprissa llega a los cuartos de final por tercera vez en cuatro participaciones en la Copa Centroamericana, con el objetivo de superar esta instancia por primera vez. Los Morados aseguraron su boleto a la fase eliminatoria tras finalizar en el segundo lugar del Grupo C con un registro de tres victorias y una derrota.
¿Qué canal transmite Saprissa vs Cartaginés en vivo para Centroamérica?
El partido entre Saprissa y Cartaginés se podrá ver en vivo en Centroamérica a través de ESPN, mientras que la opción de streaming será Disney+. La transmisión corresponde al encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
¿A qué hora juega Saprissa vs Cartaginés por la Copa Centroamericana?
Saprissa vs Cartaginés se juega este miércoles 9 de septiembre a las 19:06 horas de Costa Rica, en el estadio Ricardo Saprissa. Será el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Saprissa vs. Cartaginés, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026! El Clásico Provincial se disputa este miércoles 9 de septiembre en el estadio Ricardo Saprissa. Los dos equipos buscarán dar el primer paso en una eliminatoria que entregará un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
El cruce quedó establecido a partir de lo sucedido en la fase de grupos. Cartaginés consiguió el primer lugar del Grupo D, mientras que Saprissa finalizó segundo en el Grupo C, por detrás de Olimpia. La ubicación de ambos en la clasificación general determinó el orden de la serie: los morados abrirán los cuartos como locales y posteriormente deberán visitar territorio brumoso para disputar la vuelta.
La eliminatoria también tiene consecuencias más allá de la lucha por el título de la Copa Centroamericana 2026, ya que avanzar representa otro paso hacia la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027