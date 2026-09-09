Supergirl 2026 en HBO: esta es la fecha oficial del estreno en la plataforma y TV

La nueva película del universo de DC protagonizada por Milly Alcock llegará primero al streaming y después tendrá una emisión por el canal HBO

Se confirma la fecha de estreno de Supergirl | HBO MAX

El universo de DC prepara una nueva historia centrada en uno de sus personajes más conocidos con el estreno de Supergirl, película protagonizada por Milly Alcock. La producción presenta una nueva versión de Kara Zor-El y forma parte de la renovación del universo cinematográfico de DC.

Después de su estreno en cines, la cinta llegará a las opciones de entretenimiento de HBO para quienes quieran verla desde casa. La producción también contará con una transmisión por televisión de paga, por lo que habrá dos fechas para seguir su llegada a la plataforma y al canal.

¿Cuándo se estrena Supergirl 2026 en HBO Max? TV y streaming

HBO Max confirmó que Supergirl estará disponible de manera exclusiva en la plataforma a partir del jueves 10 de septiembre de 2026. Dos días después, el sábado 12 de septiembre, la película tendrá su estreno en el canal HBO de televisión de paga.

La cinta presenta a Kara Zor-El como una heroína con una personalidad distinta a la que suele acompañar a Superman. En esta historia, Supergirl es una viajera interplanetaria que intenta encontrar su propio camino mientras enfrenta una situación que la obliga a emprender una aventura fuera de la Tierra.

La trama comienza cuando un enemigo aparece cerca de su hogar y Kara termina formando una alianza con una compañera inesperada. Ambas emprenden un viaje por distintos escenarios del espacio mientras intentan cumplir una misión que también involucra a Krypto, el compañero de Supergirl.

La película plantea así una historia en la que Kara deberá encontrar un equilibrio entre su deseo de venganza y la búsqueda de justicia, mientras enfrenta situaciones que pondrán a prueba su manera de entender el heroísmo.

Supergirl 2026: reparto de la película de HBO

Milly Alcock encabeza el reparto como Kara Zor-El/Supergirl. La actriz estará acompañada por Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

La película fue escrita por Ana Nogueira y dirigida por Craig Gillespie. En la producción participaron los responsables de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, quienes forman parte del proyecto que busca establecer una nueva etapa para las historias cinematográficas de DC.

El personaje de Supergirl está basado en la creación de Jerry Siegel y Joe Shuster, los autores vinculados con el origen de Superman. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

Con su llegada a HBO Max y posteriormente al canal HBO, Supergirl se incorpora al catálogo de DC disponible para el público que quiera seguir esta nueva versión de Kara Zor-El. La primera fecha será el jueves 10 de septiembre en streaming, mientras que la transmisión televisiva llegará el sábado 12.

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