Maya Becerra y Sarah López encabezan la batalla por la Final de Copas del Mundo en Saltillo

Los 32 mejores especialistas del serial competirán por el título de la Final de Copas del Mundo con presencia de 17 países

Saltillo recibe a los mejores arqueros del mundo. Emily Armstrong / World Archery

Los 32 mejores arqueros del serial de Copas del Mundo provenientes de 17 países se reunirán este fin de semana en Saltillo para buscar el título de la Final del certamen y el cierre de la temporada. Por latinoamericana habrá siete deportistas, siete son mexicanos y dos colombianos en donde la cafetera Sarah López buscará su décima corona en el compuesto individual para aumentar el récord como la máxima ganadora de la prueba.

La selección mexicana de tiro con arco logró 15 medallas en el serial de Copas que conformaron cuatro fechas, de las cuales dos fueron oros y esto permitió tener a siete tricolores en la última etapa.

Las mexicanas Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Matías Grande estarán en el recurvo. Mientras que en el compuesto lo harán, la número uno del mundo, Maya Becerra, Dafne Quintero, Sebastián García y Rodrigo González.

MÁS INFORMACIÓN: Mariana Bernal es sancionada tres años por dopaje y pierde su oro en la Copa del Mundo

Por Colombia estarán en el compuesto: Sara López y Pablo Gómez, quienes ganaron oro por equipo mixto en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo y se perfilan para estar en el debut olímpico de su disciplina en Los Angeles 2028.

El año pasado en la edición realizada en China, se tuvo una final mexicana en compuesto femenil en donde Mariana Bernal venció a Maya Becerra, pero le quitaron el título y pasó a manos de la número uno del mundo al aceptar una suspensión de tres años por violación a las reglas antidopaje.

Maya buscará el bicampeonato de la justa en calidad de anfitriona y teniendo como rivales más temibles a la colombiana Sara López, quien no estuvo el año pasado en la Final y a la británica Ella Gibson.

Este jueves se realizará la inauguración y la ceremonia del draw en Saltillo para conocer los enfrentamientos que se disputarán el sábado en la ronda de Cuartos de Final en el compuesto y el domingo en el recurvo.

TE PUEDE INTERESAR