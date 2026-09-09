Suchitepéquez vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Suchitepéquez y Guastatoya por la octava jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Suchitepéquez vs Guastatoya, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Suchitepéquez y Guastatoya, encuentro correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El partido reúne a dos equipos con necesidades diferentes: los Venados buscan puntos que les permitan abandonar el fondo de la clasificación, mientras que los Pecho Amarillo intentarán aprovechar la fecha para seguir cerca de los principales protagonistas del campeonato.

El regreso de Suchitepéquez a la máxima categoría no ha tenido los resultados esperados hasta el momento. El conjunto mazateco aparece último con cuatro puntos, después de una victoria, un empate y cinco derrotas, una campaña que derivó en la salida de Héctor “Pity” Altamirano y la llegada de Manuel Castañeda al banquillo. Con el nuevo entrenador consiguió su primer triunfo al superar 3-2 a Cobán Imperial, aunque en su presentación posterior volvió a quedarse sin sumar tras perder 2-0 como visitante frente a Malacateco.

Guastatoya, en cambio, comienza la jornada en la quinta posición con 12 unidades, producto de cuatro victorias y tres derrotas. El equipo dirigido por Martín García viene de conseguir tres puntos fuera de casa al imponerse 1-0 ante Cobán Imperial, resultado que le permitió recuperarse después de las derrotas contra Mixco por 4-2 y Marquense por 2-1. Los Pecho Amarillo buscarán ahora encadenar una nueva victoria para continuar avanzando en la tabla, mientras Suchitepéquez tratará de hacerse fuerte como local.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepéquez vs Guastatoya hoy miércoles 9 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Suchitepéquez y Guastatoya será el miércoles 9 de septiembre a las 20:10 horas en el estadio Carlos Salazar hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Suchitepéquez vs Guastatoya para la jornada 8, al momento

Ni Suchitepéquez ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Castañeda y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Wilson Díaz, Mafre Icuté, César Madrid, Jorge Matul; Armando Zamorano, Marco Rivas, Esvin De León, José Corena; Andrés Lezcano y Deyner Padilla. DT: Manuel Castañeda.

Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Herberth Morales, Emanuel Yori, Christopher Ramírez; Jonathan Estrada, Marlon Sequén; Nicolás Lovato, José Almanza, Bryan Lemus; y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Antecedentes del Suchitepéquez vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Guastatoya:

7 de mayo de 2017 | Guastatoya 2-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2017

| Torneo Clausura 2017 13 de abril de 2018 | Suchitepéquez 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 14 de febrero de 2018 | Guastatoya 1-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 15 de noviembre de 2017 | Guastatoya 4-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 10 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2017

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