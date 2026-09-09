Santa Fe apela y solicita ingreso de público para enfrentar a Tolima en El Campín

El cuadro bogotano ya cumplió con una fecha de sanción sin público, lo hizo el pasado sábado 5 de septiembre ante Fortaleza.

Guardia Albi-Roja Sur de Santa Fe/ Santa Fe.

Independiente Santa Fe empató 0-0 con Vasco da Gama, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de haber tenido un envión anímico y futbolístico en la parte complementaria, no le alcanzó para quedarse con la ventaja. El presidente de la institución, Eduardo Méndez, habló sobre la serie, posibles renovaciones de jugadores, la hinchada y mucho más.

Partido vs Vasco da Gama

“Santa Fe es un equipo que está preparado para estas luchas. Esperamos que el equipo llegue allá el lunes a Río de Janeiro, el día martes desarrollen el juego que nos tienen acostumbrados para ganar”, indicó en diálogo con el VBAR Caracol.

Franco Fagúndez

“Esto es fútbol y todo puede pasar, nada está escrito hasta la última palabra. Estamos buscando con los empresarios y buscaremos la forma de mirar si nos quedamos con él. Lo que sí es cierto es que con la asistencia que tenemos difícilmente puedo hacer el esfuerzo, comprometer la institución para poder comprar el pase de cualquier jugador y hacer una oferta”.

Finanzas de Santa Fe

“Santa Fe ha recibido 5.0 millones de dólares por las competencias. A eso descuéntele los 350.000 dólares de multa, vamos en 4.9, de eso descuéntele el 30% que se va en premios, logística, todos los viajes, el solo viaje a Río de Janeiro vale 250.000 dólares… así como se recibe, se gasta, eso no es que se guarde en el banco”, agregó Eduardo Méndez.

Crítica a la hinchada

“Todo lo que se haga por parte de la presidencia es malo, siempre hay excusas, violencia, precios altos, porque contra Junior cobraron muy poquito pero no teníamos confianza. Siempre va a haber una disculpa, sabemos que vamos a tener lleno los días que lleguemos a finales, esa es nuestra hinchada desafortunadamente. No hemos podido consolidar la asistencia al estadio, que eso hace diferencia“.

“A veces me pegan muy duro porque me comparo con el rival de patio, donde ellos tienen promedio de 28.000 personas, el promedio nuestro es de la mitad de ellos, nuestros ingresos son inferiores a los de ellos. El día de ayer fueron 16.000, en el clásico 12.000, eran dos taquillas pensadas en que nos iba a traer unos recursos importantes. Pero entre los 3 partidos de River, Millonarios y Vasco hemos hecho un lleno de estadio, lo que pensábamos que eran 2 ó 3 estadios llenos”.

“Ahora con las sanciones nos hemos visto afectados, o tal vez el reclamo no es para la hinchada, el reclamo es para la misma directiva que no ha sabido comprender qué es lo que quiere la hinchada, ese es el reclamo que yo mismo me hago”, reseñó.

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Violencia en los estadios

“Todo lo regalado es caro, creo que con los precios que hemos manejado, creemos que no hemos abusado de la hinchada. Cuando la hinchada se acostumbra a que sean baratos, usted pregúntele al Medellín, cuántas veces llenó el estadio. Aquí querían que hiciéramos lo mismo. Acá piden que se traigan jugadores, que se renueven jugadores como Toscano, Fagúndez y Nahuel, eso representa cerca de 4.0 millones de dólares, ¿De dónde los saco?, ¿Me endeudo?”.

“En cuanto a las sanciones, las hemos acatado. Esperamos que en el tiempo las autoridades reconsideren y se disminuya a 1 el alcance de la misma. Hoy estamos esperando el fallo de Dimayor porque interpusimos un recurso, para que tal como lo dice la norma se aplique y podamos reabrir el estadio para el día viernes (vs Tolima). Esperamos respuesta por parte de ellos hoy (09/09)”, ultimó.

Pues bien, según lo indicado por el presidente de Independiente Santa Fe, el club apeló a la sanción de la DIMAYOR, la cual indicaba 2 fechas a puerta cerrada, después de los hechos de violencia ocurridos en El Campín en el partido ante América de Cali el pasado 22 de agosto. A falta de confirmación, el ‘León’ podría o no jugar con su público este viernes ante Deportes Tolima, por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II.

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