Oficial: Mayer Candelo vuelve a Millonarios y será asistente técnico de Alberto Gamero

Una noticia con la que la hinchada sonríe, ya que Candelo fue pieza clave para aquel título de la Liga Postobon 2012-2.

Mayer Candelo, nuevo asistente en Millonarios/ Vizzor.

Se acabó el misterio en Millonarios. El cuadro bogotano confirmó la llegada de Mayer Candelo, el exjugador será el asistente técnico de Alberto Gamero, una pieza que alegra a todo el ambiente del elenco ‘Embajador’, ya que el colombiano hizo parte de varios títulos del equipo en la historia reciente, especialmente la conquista de la estrella número 14 después de 24 largos años de sequía.

“Estará Mayer Candelo, quien regresa a la institución donde dejó una huella como futbolista, ahora para asumir el cargo de asistente técnico. El caleño vistió la camiseta Azul en diferentes etapas y fue protagonista de dos títulos: Copa en 2011 y la Liga 2012-II”, indicó la escuadra albiazul en un comunicado oficial.

✨💙🔥 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 que respalda un 𝐀𝐦𝐨𝐫 incondicional para luchar por la 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚.



📋⚽ Bienvenido a tu mar Azul Mayer.



¡Vamos todos unidos! 🙌Ⓜ️ ¡VAMOS MILLONARIOS!



▶️ Conoce toda la información en https://t.co/cK4G9c2SQY pic.twitter.com/teMibFockq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 9, 2026

Tras como lo informa la misiva del club capitalino, Mayer Candelo como futbolista vivió 2 etapas: 2002 y 2003, además de 2011 al 2015, siendo esta la más importante ya que sumó un total de 186 compromisos, 43 goles y 5 asistencias, inclusive ser pieza clave para la conquista de la Copa Colombia 2011 y la Liga Postobon 2012-2, tiempo en el que se cortó una larga sequía de títulos en la escuadra ‘Embajadora’.

MÁS INFORMACIÓN: Alberto Gamero ya tiene escogido a su asistente técnico y no descarta reforzar algunas posiciones en Millonarios

El lugar de asistente técnico en Millonarios, fue un tema que dio mucho de qué hablar en medios de comunicación y la misma hinchada del equipo bogotano. Días atrás se especuló que Faryd Mondragón estaba muy cerca de convertirse en el ayudante de Alberto Gamero en esta importante posición, sin embargo todo quedó en rumores.

Cabe mencionar que Gamero ya dirigió su primer partido en su segunda instancia en el banquillo ‘Embajador’. El samario lo hizo en el encuentro del pasado domingo 6 de septiembre, ante Deportivo Pereira en el Estadio Palmaseca, en juego válido por la jornada 5 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso terminó igualado 1-1.

Dicho esto, el cuerpo técnico de Alberto Gamero en Millonarios lo completarán: Jorge Castro, asistente técnico también y Julio Charales, preparador físico. Ya con el grupo completo, este banquillo debutará este jueves 10 de septiembre contra el Deportivo Cali, por la jornada 5 de la Liga BetPlay 2026-II en El Campín a las 08:00 p.m.

Lea también: