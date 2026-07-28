Messi mantiene su deuda con el MLS All-Star Game

El argentino volvió a quedar fuera del Juego de Estrellas de la liga estadounidense

Messi, tres convocatorias y cero minutos. Sam Navarro-Imagn Images

Lionel Messi fue convocado por tercera temporada consecutiva al MLS All-Star Game, pero tampoco disputará la edición de 2026. La liga confirmó su ausencia después de su participación con Argentina en el Mundial, torneo en el que la Albiceleste perdió 1-0 ante España en la final. Rodrigo De Paul también quedó fuera del encuentro.

Pese a no presentarse, Messi no recibirá una sanción porque su ausencia está justificada por la carga competitiva reciente. El argentino tampoco jugó en 2024 debido a una lesión de tobillo sufrida en la Copa América, mientras que en 2025 decidió no participar y fue suspendido. De esta manera, suma tres convocatorias y ningún minuto en el Partido de las Estrellas. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR