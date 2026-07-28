Messi mantiene su deuda con el MLS All-Star Game

Publicado por Redacción Claro Sports

El argentino volvió a quedar fuera del Juego de Estrellas de la liga estadounidense

Tres convocatorias y cero minutos: Messi mantiene su deuda con el MLS All-Star Game.
Messi, tres convocatorias y cero minutos. Sam Navarro-Imagn Images

Lionel Messi fue convocado por tercera temporada consecutiva al MLS All-Star Game, pero tampoco disputará la edición de 2026. La liga confirmó su ausencia después de su participación con Argentina en el Mundial, torneo en el que la Albiceleste perdió 1-0 ante España en la final. Rodrigo De Paul también quedó fuera del encuentro.

Pese a no presentarse, Messi no recibirá una sanción porque su ausencia está justificada por la carga competitiva reciente. El argentino tampoco jugó en 2024 debido a una lesión de tobillo sufrida en la Copa América, mientras que en 2025 decidió no participar y fue suspendido. De esta manera, suma tres convocatorias y ningún minuto en el Partido de las Estrellas. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR

El largo periodo de inactividad que espera a Chicharito rumbo a su regreso antes de debutar con Atlético Dallas

MLS

El largo periodo de inactividad que espera a Chicharito rumbo a su regreso antes de debutar con Atlético Dallas

¡Chicharito Hernández regresa al fútbol profesional! El Atlético Dallas hace oficial el fichaje del delantero

MLS

¡Chicharito Hernández regresa al fútbol profesional! El Atlético Dallas hace oficial el fichaje del delantero

Liga MX vs MLS en vivo: fecha, horario, boletos y dónde ver el All-Star Game 2026

MLS

Liga MX vs MLS en vivo: fecha, horario, boletos y dónde ver el All-Star Game 2026