Inter Miami

Messi tiene otro problema en Miami: la portería vuelve a encender las alarmas

Publicado por Redacción Claro Sports

Inter Miami vuelve a exhibir dudas defensivas pese a contar con Lionel Messi, mientras Rocco Ríos Novo queda bajo presión por sus errores recientes en el arco

Inter Miami no encuentra seguridad bajo los tres postes y Ríos Novo queda señalado.
Ríos Novo queda señalado. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Inter Miami atraviesa un nuevo problema en la portería después de la derrota 4-1 ante Nashville. Rocco Ríos Novo, quien asumió la titularidad tras reemplazar a Dayne St. Clair después del Mundial, ha cometido errores importantes en dos de sus últimos cuatro partidos. Ante Nashville, una mala salida permitió el gol de Hany Mukhtar, aunque el argentino también realizó intervenciones que evitaron una diferencia todavía mayor.

La inestabilidad bajo los tres postes no es nueva para Las Garzas. Desde la llegada de Lionel Messi, el equipo ha destacado más por su poder ofensivo que por su solidez defensiva, y Drake Callender ha sido el único guardameta capaz de superar los 30 partidos en una temporada. El presente de Ríos Novo vuelve a abrir el debate sobre una posición que sigue sin encontrar continuidad en Miami. LEE LA NOTA COMPLETA

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