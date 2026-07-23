¡Tremendo error! Rocco Ríos Novo falla ante la presión de Lewandowski y regala el primer gol

El arquero intentó despejar pero terminó fallando y regalando la ventaja para el Fire. Minutos más tarde Luis Suárez empató desde los once pasos

El terrible error de Ríos Novo con el Inter Miami | Captura

El regreso de la MLS tuvo uno de sus partidos más esperados con el enfrentamiento entre Inter Miami y Chicago Fire, un encuentro que generó atención por el debut de Robert Lewandowski con el conjunto de Chicago. Sin embargo, el delantero polaco no fue el único protagonista de la noche, ya que el arquero Rocco Ríos Novo terminó en el centro de la escena tras cometer un error que derivó en el primer gol del partido.

La acción se produjo al minuto 17, cuando Inter Miami intentó salir jugando desde el fondo. Mura recibió el balón, pero ante la presión decidió devolverlo a Ríos Novo para que el guardameta se encargara de despejar la pelota y evitara cualquier peligro cerca del área.

Sin embargo, el arquero tuvo una distracción en el momento menos oportuno. La presión ejercida por Robert Lewandowski complicó la acción y Ríos Novo no consiguió conectar correctamente el balón, lo que provocó que el esférico terminara dentro de su propia portería.

El error significó la apertura del marcador para Chicago Fire y dejó al guardameta visiblemente afectado por la jugada. Ríos Novo no pudo despejar el balón y terminó concediendo el primer gol del encuentro en una acción que rápidamente generó la reacción de sus compañeros.

Just how everyone predicted! pic.twitter.com/tzmsY9ERnm — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 23, 2026

Después de la anotación, los jugadores de Inter Miami se acercaron al arquero para apoyarlo y tratar de levantarle el ánimo. El conjunto de las Garzas buscó que el error no afectara el desarrollo del partido ni la confianza de su guardameta.

La respuesta de Miami llegó minutos más tarde. El conjunto local consiguió un penalti a su favor y Luis Suárez asumió la responsabilidad desde los once pasos.

El delantero uruguayo ejecutó el cobro de manera correcta y venció al guardameta de Chicago Fire para establecer el empate 1-1. De esta forma, Inter Miami consiguió reaccionar tras el error de Ríos Novo y volvió a meterse en el partido.

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