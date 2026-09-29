Santiago Rodríguez sorprende con su festejo tras vencer a Messi y al Inter Miami en la MLS

El futbolista de Columbus Crew protagonizó un cruce con la estrella argentina durante el partido de la MLS

Columbus celebra la victoria sobre Messi | Joseph Maiorana-Imagn Images

La victoria de Columbus Crew sobre Inter Miami en la MLS dejó una imagen que rápidamente llamó la atención fuera de la cancha. Santiago Rodríguez, mediocampista uruguayo del conjunto de Ohio, eligió una fotografía particular para celebrar el triunfo y colocó a Lionel Messi como uno de los protagonistas indirectos de su publicación.

Después del encuentro, el futbolista de 26 años compartió en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, una serie de imágenes del partido. Entre las postales seleccionadas apareció una en la que Rodríguez luce durante el duelo con el argentino al fondo de la escena, una elección que generó comentarios por el contexto que ambos vivieron durante el compromiso.

La imagen tomó mayor relevancia porque Rodríguez y Messi protagonizaron un momento de tensión durante la primera mitad. Cerca del descanso, ambos jugadores intercambiaron palabras después de una acción del uruguayo que molestó al capitán del Inter Miami, quien reclamó la jugada y terminó frente al mediocampista rival.

El cruce obligó a la intervención del árbitro y de algunos futbolistas para separar a los dos jugadores. De acuerdo con reportes del partido, Messi habría reclamado una actitud de Rodríguez, a quien señaló por comportarse de manera desafiante durante la acción.

Lejos de quedar como un episodio aislado, el enfrentamiento terminó formando parte de la celebración del jugador de Columbus Crew. Rodríguez incluyó una fotografía donde Messi aparece detrás de él como parte del carrusel con el que festejó el triunfo de su equipo, una decisión que no pasó desapercibida entre los aficionados.

El uruguayo también fue protagonista dentro del terreno de juego durante un partido en el que Columbus Crew logró imponerse al Inter Miami pese al intento de reacción del conjunto visitante. Messi aportó un golazo de tiro libre, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

La publicación de Rodríguez generó distintas interpretaciones entre los seguidores de la MLS, especialmente por la rivalidad que surgió durante los 90 minutos. Para algunos aficionados, la elección de la fotografía representó una forma de recordar el duelo individual que tuvo frente a uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

Santiago Rodríguez cerró así una noche en la que combinó protagonismo deportivo y presencia fuera de la cancha. Mientras Columbus Crew celebró una victoria importante, el uruguayo quedó en el centro de la conversación por la manera en la que decidió compartir el triunfo frente al equipo de Lionel Messi.

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