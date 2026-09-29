Gustavo Puerta todavía tiene con tusa al Racing de Santander: ni toda la plata que pagaron supera su marcha

Un alto directivo del Racing no pudo ocultar su tristeza por perder a Gustavo Puerta, en un movimiento en el que poco pudo hacer.

Gustavo Puerta en Racing de Santander/ NurPhoto via AFP/ Cesar Ortiz Gonzalez.

El pasado mercado de fichajes dejó un movimiento de última hora entre Racing de Santander y Olympiakos, el cual involucró al colombiano Gustavo Puerta. El volante terminó yéndose al equipo griego en el cierre de ese periodo cuando parecía que se iba a mantener en el cuadro español.

Vale la pena mencionar que tuvo a varios clubes tras él, pero con ninguno se entabló algún tipo de acuerdo definitivo. Fue hasta última hora que Olympiakos decidió pagar la cláusula de recisión y de esa forma se quedó con sus servicios. Una transferencia que significó un buen ingreso económico para Racing, pero un golpe duro para lo deportivo.

Eso se evidencia en unas recientes declaraciones del presidente de la institución, Manolo Higuera, quien para el programa Sonderklass explicó las sensaciones agridulces que dejó ese traspaso. Fue muy enfático en decir que no era lo que querían, pero que era poco lo que se podía hacer para impedirlo.

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Un jugador difícil de superar

“Nosotros no queríamos que salieran nuestros jugadores más importantes. Ni Jorge Salinas, Gustavo Puerta, ninguno. Era mucho dinero, pero en estos momentos nuestra necesidad no era económica, era mantener un nivel deportivo lo suficientemente potente como para competir de la mejor manera en primera división. Lo que hay en juego con la permanencia es mucho más grande que la venta o no de un jugador”.

“El final del mercado fue demoledor. El día antes de finalizar el mercado, Gustavo Puerta nos transmite que se va, que hay un equipo que va a pagar. Me sentó como una patada y un tiro en la nuca porque habíamos luchado mucho para que no pasara, pero pasó. Es la pérdida de un futbolista de primer nivel mundial, como lo demostró en el último Campeonato del Mundo”.

“Un disgusto muy importante la salida… No es una cuestión económica, son sólidos modelos. Cuando no quieres vender, lo que estás trasladando es que la única manera de que se vaya el futbolista es que utilice la cláusula de recisión, que es algo en lo que el club no tiene ninguna capacidad de decisión. No es una cuestión que nos den más o menos, por Gustavo nos dieron la cláusula de recisión. Me da igual, a mí me dejó igual de triste”.

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Con esas declaraciones, Manolo Higuera deja saber que a pesar de recibir un dinero importante por el colombiano, su salida no la han podido superar porque esperaban contar con él para los objetivos deportivos del semestre. A pesar de eso, el presidente de Racing entiende que así son las dinámicas del mercado de pases y que fue válido lo que hizo el jugador para buscar un nuevo rumbo.

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