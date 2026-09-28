Muere Benjamin Satterley, conocido como PAC, a los 40 años; AEW confirma la noticia

AEW confirmó la muerte del luchador inglés que justo el sábado enfrentó al mexicano Andrade El Ídolo en el evento en All Out 2026 en Chicago de AEW

Muere PAC, leyenda de AEW y WWE, a los 40 años. Foto X: @AEW

El mundo de la lucha libre profesional recibió una noticia inesperada. All Elite Wrestling (AEW) confirmó el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido en los cuadriláteros como ‘PAC’ y anteriormente como Adrian Neville, a los 40 años de edad.

A través de un comunicado oficial, la empresa expresó sus condolencias a la familia, amigos y seguidores del luchador inglés, a quien reconoció como una de las figuras más destacadas de su historia reciente por su estilo innovador y sus capacidades dentro del ring. “All Elite Wrestling está profundamente entristecida por anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como PAC”, señaló la compañía, que no especificó la causa de la muerte del luchador.

AEW recordó que el gladiador nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, inició su carrera en 2004 y llegó a competir en organizaciones de diferentes partes del mundo.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

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La noticia generó una fuerte reacción dentro de la comunidad de la lucha libre, especialmente porque Satterley había tenido participación reciente en AEW en el evento en All Out 2026 en Chicago, donde enfrentó a Andrade ‘El Ídolo’ por el campeonato Nacional de la compañía, este sábado 26 de septiembre, mismo que logró retener el mexicano en una lucha complicada. Incluso participó en el combate estelar entre Ospreay y Moxley, lo cual será recordado como su última aparición en un cuadrilátero.

A MASSIVE hurricanrana from @BastardPAC, who escapes after @AndradeElIdolo counters!



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PAC dejó una huella con su estilo aéreo e innovador

Benjamin Satterley inició su carrera profesional en 2004 y rápidamente llamó la atención por su estilo basado en la velocidad, los movimientos aéreos y una gran capacidad técnica dentro del cuadrilátero. Bajo el nombre de PAC, se convirtió en uno de los luchadores europeos más reconocidos de su generación. Su estilo le permitió competir en distintas empresas internacionales antes de llegar a los escenarios más importantes del entretenimiento deportivo.

Su capacidad atlética y su forma de interpretar la lucha lo llevaron a convertirse en uno de los exponentes más destacados de una generación que impulsó un estilo más dinámico dentro del ring.

Adrian Neville: la etapa que marcó su carrera en WWE

Antes de convertirse en una de las figuras de AEW, Satterley tuvo una etapa importante en WWE, donde utilizó el nombre de Adrian Neville en NXT y posteriormente simplemente como Neville en el roster principal.

Durante su paso por la empresa estadounidense conquistó el Campeonato de NXT y se convirtió en una de las piezas importantes durante la evolución de esa marca. Además, logró dos reinados como Campeón de Peso Crucero de WWE, consolidándose dentro de la división. Su trabajo en NXT ayudó a posicionarlo como uno de los luchadores más completos de su generación, al combinar recursos técnicos, velocidad y movimientos de alto impacto.

El legado de PAC en All Elite Wrestling

Satterley llegó a All Elite Wrestling en 2019, donde retomó el personaje de PAC y se convirtió en una de las primeras figuras internacionales de la compañía.

Dentro de AEW conquistó el primer Campeonato All-Atlantic, además de formar parte de historias importantes y combates destacados ante Kenny Omega, Jon Moxley, Orange Cassidy, Hangman Pagedurante, entre otros. También consiguió campeonatos de tríos, el Tag Team Casino Battle Royale en 2021 y participó en algunos de los enfrentamientos más recordados de la promoción. Además, formó el ‘Death Triangle’ junto a los mexicanos Penta y Rey Fenix.

AEW destacó que PAC fue parte fundamental de momentos importantes en la construcción de la compañía y reconoció su capacidad dentro del ring como una de sus principales características.

Una despedida para una figura internacional de la lucha libre

A lo largo de su carrera, Benjamin Satterley construyó una trayectoria que lo llevó desde los circuitos independientes hasta convertirse en una figura reconocida en WWE y AEW.

PAC será recordado por su estilo único, su intensidad dentro del cuadrilátero y su capacidad para conectar con aficionados alrededor del mundo. Su legado queda marcado como el de un luchador que ayudó a impulsar el reconocimiento del talento europeo dentro de las grandes empresas internacionales de lucha libre.