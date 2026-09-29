Feria de las Afores 2026 en CDMX: fecha, horario, ubicación y documentos que debes llevar

El evento reunirá a instituciones de seguridad social y administradoras para brindar atención gratuita a trabajadores mexicanos

Así será la Feria del Afore 2026 en CDMX | Reuters

La Feria de las Afores 2026 llegará a la Ciudad de México como una alternativa para que los trabajadores puedan revisar el estado de su ahorro para el retiro y resolver trámites relacionados con su cuenta individual. El evento concentrará en un solo espacio la atención de distintas instituciones para facilitar procesos que normalmente requieren acudir a diferentes oficinas.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) informó que la jornada contará con módulos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), además de representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La entrada será gratuita y estará abierta al público en general.

¿Cuándo será la Feria de las Afores 2026 en CDMX? Fecha, ubicación y horario

La Feria de las Afores 2026 se realizará del jueves 8 al lunes 12 de octubre en la explanada de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Durante esos cinco días, los asistentes podrán recibir orientación sobre su cuenta de ahorro para el retiro y realizar distintos procedimientos sin costo.

El horario de atención será de 9:00 a 18:00 horas, con acceso libre para trabajadores, pensionados y personas interesadas en conocer la situación de sus recursos administrados por una Afore.

El objetivo principal del evento es acercar los servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro a la población y permitir que los usuarios puedan resolver dudas directamente con especialistas de las instituciones participantes.

La feria reunirá a las administradoras que operan en México, por lo que los trabajadores podrán recibir información sobre su cuenta individual, conocer alternativas para actualizar sus datos y obtener acompañamiento en distintos procesos relacionados con su ahorro.

¿Qué documentos debes llevar a la Feria de las Afores CDMX 2026?

Para realizar trámites de manera más rápida, las autoridades recomiendan acudir con documentación vigente que permita comprobar la identidad del trabajador y la información asociada a su cuenta individual.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

CURP actualizada y certificada.

Identificación oficial vigente con fotografía , como credencial del INE, pasaporte o cédula profesional.

, como credencial del INE, pasaporte o cédula profesional. Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS o clave de cobro del ISSSTE, según corresponda.

del IMSS o clave de cobro del ISSSTE, según corresponda. Comprobante de domicilio reciente , con una antigüedad no mayor a tres meses.

, con una antigüedad no mayor a tres meses. Estado de cuenta de la Afore o algún documento que permita identificar la cuenta asignada.

Contar con estos documentos puede facilitar procesos como corrección de datos personales, actualización del expediente biométrico o consulta de información sobre la cuenta individual.

La CONSAR recomienda revisar antes de acudir que todos los documentos estén actualizados y sean legibles para evitar retrasos durante la atención. En caso de requerir un trámite específico, también es importante llevar cualquier documento adicional relacionado con la solicitud.

Feria de las Afores 2026 CDMX: estos son los 40 trámites gratuitos

Durante la Feria de las Afores 2026, los asistentes podrán realizar diversos procedimientos sin costo relacionados con su ahorro para el retiro. La atención estará enfocada en resolver dudas, actualizar información y ayudar a los trabajadores a conocer mejor el funcionamiento de su cuenta individual.

Entre los servicios disponibles destacan la localización de cuentas inactivas, corrección de datos personales, solicitud de estados de cuenta y actualización del expediente de identificación biométrico.

También se ofrecerá orientación sobre movimientos relacionados con las Afores, información de los recursos acumulados y asesoría para trabajadores que necesiten conocer el estado actual de su cuenta.

La Feria de las Afores busca reunir en un mismo espacio hasta 40 trámites y servicios gratuitos para simplificar los procesos relacionados con el retiro y acercar la atención especializada a los usuarios.

La participación en el evento no requiere cita previa, por lo que los interesados podrán acudir directamente durante las fechas establecidas en la explanada de la alcaldía Iztacalco para recibir asesoría de las instituciones participantes.

Te puede interesar: