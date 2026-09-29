Muere Gordon Johncock, bicampeón de las 500 Millas de Indianápolis

La leyenda del automovilismo Indy marcó una época junto a figuras como Mario Andretti, A.J. Foyt y Rick Mears

Muere el legendario Gordon Johncock | @Indycar

Gordon Johncock, una de las figuras históricas del automovilismo estadounidense, falleció este lunes 28 de septiembre de 2026 en su hogar de South Branch, Michigan, a los 90 años. El piloto dejó una trayectoria marcada por sus triunfos en las 500 Millas de Indianápolis, una de las competencias más importantes del mundo del motor.

Nacido el 5 de agosto de 1936 en Hastings, Michigan, Johncock tuvo contacto con los vehículos desde su infancia. Su primera experiencia al volante llegó cuando apenas tenía cinco años, al conducir un tractor en la granja familiar, antes de iniciar una carrera deportiva que lo llevó a convertirse en campeón de la USAC y referente de la categoría Indy.

Su camino en las pistas comenzó a finales de la década de 1950 dentro de los super-modifieds del Medio Oeste de Estados Unidos. En 1958 consiguió su primera victoria importante al ganar una carrera de 500 vueltas en un óvalo de un cuarto de milla en Galesburg, Michigan. Años después, en 1965, hizo su debut en el Indianapolis Motor Speedway y terminó quinto, en una generación que compartió con pilotos como Mario Andretti y Al Unser.

Johncock compitió durante una de las etapas más exigentes del automovilismo Indy, donde enfrentó a nombres históricos como A.J. Foyt, Mario Andretti, Johnny Rutherford y Rick Mears. Bajo la estructura de U.E. “Pat” Patrick alcanzó sus mayores logros en Indianápolis, donde consiguió dos victorias que forman parte de la historia de la prueba.

La primera llegó en 1973, cuando junto al jefe de mecánicos George Bignotti consiguió imponerse en una edición marcada por la lluvia y que se extendió durante tres días. En 1982 volvió a subir al primer lugar del podio tras protagonizar un duelo cerrado contra Rick Mears, a quien superó por apenas 0.16 segundos, diferencia que en ese momento representó el final más ajustado en la historia de las 500 Millas de Indianápolis.

A lo largo de su carrera, Johncock acumuló números que reflejan su impacto en la categoría. Participó en 261 carreras de IndyCar, consiguió 25 victorias, 20 poles y 51 podios, además de conquistar el Campeonato Nacional de la USAC en 1976. Su versatilidad también quedó demostrada con participaciones en circuitos mixtos, pruebas de NASCAR y tres apariciones en las 500 Millas de Daytona.

Después de retirarse de la competencia profesional, el piloto mantuvo una relación cercana con el mundo del automovilismo y regresó a Indianápolis en 1991 para competir nuevamente, cuando tenía 54 años. Un año más tarde disputó su última carrera y se convirtió en el segundo piloto de mayor edad en participar en las 500 Millas de Indianápolis, con 55 años.

Fuera de las pistas, Johncock dedicó parte de su vida a la agricultura y la silvicultura a través de su empresa Johncock Forestry Products, ubicada en South Branch desde 2010. Su legado fue reconocido con ingresos al Salón de la Fama del Indianapolis Motor Speedway, el Salón de la Fama Internacional del Automovilismo, el Salón de la Fama del Automovilismo de Estados Unidos y el Salón de la Fama de la USAC. Le sobreviven su esposa Sue, sus hijos, nietos y bisnietos, quienes acompañaron los últimos años de una leyenda del automovilismo.

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