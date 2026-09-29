Rafael Márquez busca mantener su invicto ante Perú, ahora como técnico de la Selección Mexicana

El estratega mexicano enfrentará a la Bicolor por tercera ocasión en su carrera, aunque será la primera desde el banquillo del Tricolor

Rafael Márquez y una nueva cita ante Perú, ahora como técnico | Imago7

Rafael Márquez tendrá este martes 29 de septiembre una nueva cita ante Perú, aunque por primera vez lo hará desde el banquillo de la Selección Mexicana. El Tricolor enfrentará a la Bicolor a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en Nueva Jersey, en el que será el segundo partido del entrenador al frente del combinado nacional.

El duelo ante Perú llegará después del debut de Márquez como técnico de México, encuentro en el que el equipo nacional empató 1-1 ante Colombia en Baltimore. Ahora, el estratega buscará sumar su primer triunfo en esta nueva etapa y continuar con la preparación rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Antes de asumir como entrenador, Márquez ya tuvo enfrentamientos contra Perú durante su etapa como futbolista de la Selección Mexicana. El exdefensor disputó dos partidos ante la escuadra sudamericana y en ambos encuentros el Tricolor consiguió evitar la derrota, aunque con diferentes circunstancias.

Copa América 1999, primera prueba superada

El primer duelo de Márquez contra Perú ocurrió en los cuartos de final de la Copa América 1999. México y Perú empataron 3-3 en el Estadio Feliciano Cáceres de Luque, Paraguay, y posteriormente el conjunto mexicano avanzó tras imponerse 4-2 en la tanda de penaltis.

En aquel partido, Márquez fue titular como defensa central y compartió la zaga con Claudio Suárez. El entonces jugador del Atlas disputó los 90 minutos de un encuentro en el que Perú llegó a ponerse 2-0 con goles de Roberto Palacios y José Pereda, aunque México reaccionó con un doblete de Luis ‘Matador’ Hernández. Norberto Solano volvió a adelantar a la Bicolor y Gerardo Torrado marcó el 3-3 definitivo al minuto 88.

La tanda de penaltis definió el pase del Tricolor a semifinales. Por México anotaron Claudio Suárez, Isaac Terrazas, Rafael García y Miguel Zepeda, mientras que por Perú marcaron Solano y Jorge Soto. José Soto y Juan Reynoso fallaron sus disparos, permitiendo la clasificación mexicana.

Amistoso en 2015: capitán y empate en Lima

La segunda ocasión en la que Márquez se midió ante Perú fue en un amistoso disputado en junio de 2015. El entonces capitán de México participó en el empate 1-1 en el Estadio Nacional José Díaz de Lima, como parte de la preparación para la Copa América de Chile 2015.

Márquez fue titular con el equipo dirigido por Miguel Herrera, aunque solamente disputó 45 minutos antes de salir en el descanso para darle ingreso a Hugo Ayala. Durante su presencia en la cancha el marcador se mantuvo sin goles; posteriormente Jefferson Farfán adelantó a Perú al minuto 62 y Juan Carlos Valenzuela igualó al 75’.

Rafael Márquez fue capitán de México en 2015 vs Perú | Imago7

Cabe destacar que en la Copa América 2001, México también enfrentó a Perú, pero Márquez no participó en ese encuentro. El defensor se quedó en la banca en la derrota 1-0 del Tricolor ante la Bicolor, partido en el que Roberto Holsen marcó el único gol. Ahora, el exjugador del Barcelona tendrá un nuevo capítulo frente a Perú, pero con la responsabilidad de dirigir a la Selección Mexicana.