El futbolista alemán del Vancouver Whitecaps comparó la MLS con las ligas europeas y explicó cómo la falta de descenso influye en los equipos

Thomas Müller lanza mensaje sobre el ascenso y descenso | Reuters

Thomas Müller, futbolista alemán del Vancouver Whitecaps, analizó las diferencias entre la Major League Soccer (MLS) y las ligas europeas, después de completar su primera temporada completa en el fútbol norteamericano. El exjugador del Bayern Munich consideró que la ausencia de ascenso y descenso influye en la presión que enfrentan los equipos, así como en su comportamiento defensivo durante los partidos.

Durante una entrevista con Global News, Müller explicó que el formato de competición de la MLS dificulta establecer una comparación con torneos como la Premier League o la Bundesliga.

“Es difícil hacer una comparación debido al sistema de competición. Aquí no existe el descenso y tampoco hay tanta presión. Un equipo puede decir que está atravesando un proceso de reconstrucción. A nadie le gusta perder, pero es completamente diferente cuando estás luchando por evitar el descenso”, señaló.

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El alemán recordó que, en Europa, perder la categoría puede tener consecuencias económicas para las instituciones y afectar tanto a los trabajadores como a los jugadores, quienes incluso podrían quedarse sin contrato para la siguiente temporada.

“Cuando un equipo desciende, pierde presupuesto para la siguiente temporada y eso afecta a toda la institución. Incluso hay personas que pueden perder su trabajo debido a los cambios económicos. También es una situación diferente para los aficionados y para los jugadores, que pueden quedarse sin contrato para el siguiente año”, explicó.

Thomas Müller señala diferencias en el estilo defensivo de la MLS

El delantero del Vancouver Whitecaps consideró que la ausencia de descenso también influye en el planteamiento de los equipos, especialmente cuando se encuentran en las últimas posiciones de la clasificación.

“Por eso, el estilo de juego cambia cuando enfrentas a un equipo que está en la parte baja de la clasificación en Europa. Esos equipos luchan por su supervivencia y, en ocasiones, tengo la sensación de que, debido al sistema de la MLS, el fútbol aquí es un poco más optimista o despreocupado en el aspecto defensivo”, afirmó.

Sin embargo, Müller reconoció que esta situación puede favorecer el desarrollo de encuentros con mayores espacios y oportunidades de ataque. “Eso puede ser positivo para el espectáculo, porque permite ver jugadas ofensivas y partidos que se abren más”, añadió.

Müller considera que a los jugadores de la MLS les falta regularidad

Además de las diferencias entre los sistemas de competición, el futbolista alemán compartió su percepción sobre el rendimiento individual de los jugadores de la liga estadounidense. Aunque reconoció su capacidad para realizar acciones técnicas, señaló que existen diferencias en la regularidad que muestran durante los encuentros.

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“Cuando comparo ambas competiciones, veo que en la MLS hay futbolistas capaces de realizar acciones individuales de mucho nivel. Sin embargo, algo que a veces echo de menos es la regularidad. La diferencia entre las actuaciones buenas y malas es mayor”, comentó.

Para explicar su postura, Müller recurrió a una comparación con el golf, al señalar que un deportista aficionado puede ejecutar ocasionalmente una acción similar a la de un profesional, aunque la diferencia aparece en la frecuencia de los errores.

“Incluso un jugador aficionado con un hándicap de 10 puede realizar ocasionalmente un golpe que un profesional no podría ejecutar mejor. Por ejemplo, en el fútbol puede ocurrir con un tiro libre que termina en el ángulo. Sin embargo, los golpes malos de un profesional nunca serían tan malos como los de un aficionado”, explicó.

Finalmente, Müller identificó la concentración durante los 90 minutos como uno de los aspectos que considera necesario mejorar en la MLS, al señalar que la capacidad individual no siempre se mantiene durante todo el encuentro. “Creo que, en ocasiones, lo que falta es mantener la concentración y la atención durante los 90 minutos. Eso es algo que he observado en la MLS”, concluyó.