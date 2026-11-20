El Rebaño Sagrado le ha tocado ver un bicampeonato del Atlas y tres títulos seguidos del América en el fútbol mexicano

Chivas va por el título 13 y el liderato en el Apertura 2026 | Claro Sports

Chivas enfrenta una oportunidad para dejar de ser espectador de los éxitos de sus principales rivales en el fútbol mexicano. El Guadalajara llega a la jornada 17 del Apertura 2026 con la posibilidad de conquistar el liderato general ante Cruz Azul en el Estadio Akron, un resultado que le permitiría cerrar sus eliminatorias de Liguilla como local, siempre que mantenga la mejor posición entre los equipos involucrados. Sin embargo, la exigencia del Rebaño Sagrado va más allá de terminar en la cima de la clasificación.

El conjunto rojiblanco tiene una cuenta pendiente con su afición desde el Clausura 2017, cuando consiguió su duodécimo campeonato de Liga MX. Han transcurrido más de nueve años desde aquella conquista y, durante ese periodo, Guadalajara ha visto cómo América, Atlas, Toluca y La Máquina han levantado trofeos. La sequía contrasta con la historia de una institución que durante décadas encabezó el palmarés del fútbol mexicano y que ahora enfrenta la posibilidad de perder más posiciones frente a sus competidores.

La última jornada también representa una oportunidad de revancha deportiva para Chivas. En el Clausura 2026, un empate frente a Necaxa le impidió terminar como líder general, situación que puede evitar en el presente campeonato si consigue el resultado necesario ante La Máquina. El liderato del Apertura 2026 sería un primer paso para recuperar el protagonismo, pero la verdadera deuda del Guadalajara permanece en la conquista de la estrella número 13, mientras sus rivales continúan con la posibilidad de incrementar sus vitrinas.

Atlas, con un bicampeonato antes que Chivas

La rivalidad tapatía representa uno de los escenarios que mayor presión genera sobre el Guadalajara. Atlas conquistó el Apertura 2021 y el Clausura 2022, un bicampeonato que Chivas nunca ha conseguido durante la era de los torneos cortos. Los Rojinegros terminaron con una sequía de siete décadas y, en apenas seis meses, sumaron dos campeonatos mientras su vecino permanecía sin levantar el trofeo.

Ahora, con Atlas ubicado en la quinta posición del Apertura 2026, la posibilidad de una cuarta estrella vuelve a colocar al Rebaño Sagrado frente a un escenario incómodo: si los Zorros conquistan el título, habrán ganado tres campeonatos en cinco años, la misma cantidad que Guadalajara registra en los últimos 29.

América campeón: una pesadilla para el Guadalajara

El América representa la amenaza más importante para Chivas en la disputa histórica por los campeonatos de Liga MX. Cuando el Guadalajara conquistó el Clausura 2017, ambos clubes quedaron empatados con 12 títulos, pero la igualdad desapareció con la coronación azulcrema en el Apertura 2018.

Las Águilas ampliaron posteriormente su ventaja con el tricampeonato del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, hasta alcanzar 16 estrellas contra las 12 del Rebaño Sagrado. Un nuevo campeonato americanista en el Apertura 2026 elevaría la diferencia a cinco títulos, una distancia que aumentaría la presión sobre la institución rojiblanca y complicaría todavía más sus aspiraciones de recuperar el primer lugar del palmarés nacional.

Toluca podría superar a Chivas en títulos de Liga MX

La amenaza también llega desde el Estado de México. Toluca conquistó el Clausura 2025 y el Apertura 2025 para alcanzar 12 campeonatos de Liga MX, la misma cantidad que posee Guadalajara. Los Diablos Rojos complementaron ese periodo con otros trofeos, entre ellos el Campeón de Campeones y la Leagues Cup, que fortalecieron su posición dentro del fútbol mexicano.

Ahora, el Apertura 2026 representa una oportunidad para que los escarlatas consigan su decimotercera estrella y superen por primera vez al Rebaño Sagrado en el historial de títulos de Liga. La posibilidad de que Toluca rebase a Chivas, después de haberlo alcanzado en apenas un año, aumenta la trascendencia de la próxima Liguilla para los rojiblancos.

Cruz Azul, en busca del bicampeonato para acercarse al Guadalajara

Cruz Azul llega al cierre del Apertura 2026 con la condición de campeón defensor, después de conquistar el Clausura 2026. La Máquina acumula 10 títulos de Liga MX y busca su primer bicampeonato en torneos cortos, una conquista que lo colocaría a una sola estrella del Guadalajara.

Además, el conjunto cementero ganó el Campeón de Campeones 2026 frente a Toluca, resultado con el que alcanzó 27 trofeos oficiales en su historial, uno más que los 26 contabilizados por Chivas. La rivalidad adquiere mayor importancia porque ambos equipos se enfrentarán en la última jornada con el liderato general en disputa, antes de comenzar la fase decisiva del campeonato.

El Guadalajara tiene frente a sí la posibilidad de cambiar una historia que durante los últimos nueve años ha tenido a sus rivales como protagonistas. Una victoria sobre Cruz Azul en el Estadio Akron podría entregarle una ventaja deportiva para la Liguilla, pero no resolvería la deuda que mantiene con su afición. América busca aumentar su distancia, Toluca amenaza con superarlo, Atlas aspira a otra coronación y Cruz Azul pretende acercarse en el palmarés.

Para Chivas, el Apertura 2026 no representa únicamente la oportunidad de conquistar un campeonato: también es la posibilidad de impedir que sus rivales sigan escribiendo la historia del fútbol mexicano mientras el Rebaño permanece sin celebrar su estrella número 13.