El Thursday Night Football abre este jueves 19 de noviembre la Semana 11 de la NFL 2026 con el enfrentamiento entre Indianapolis Colts y Houston Texans

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El Thursday Night Football abre este jueves 19 de noviembre la Semana 11 de la NFL 2026 con el enfrentamiento entre Indianapolis Colts y Houston Texans, a partir de las 19:15 horas, tiempo del centro de México. El duelo entre rivales de la División Sur de la Conferencia Americana encuentra a Houston con marca de 3-6 e Indianapolis con 3-7, dos equipos que necesitan una victoria para mantener sus aspiraciones de postemporada. Los Colts llegan después de superar 24-22 a Miami Dolphins, mientras que los Texans buscan recuperarse de su derrota 27-24 ante Cleveland Browns, en un encuentro donde desperdiciaron una ventaja de 17 puntos.

El partido tendrá como protagonistas al quarterback C.J. Stroud, quien acumula 19 pases de touchdown y apenas tres intercepciones, y al corredor Jonathan Taylor, pieza fundamental de una ofensiva de Indianapolis comandada por Daniel Jones. Houston buscará aprovechar su condición de local y la presión defensiva encabezada por Will Anderson Jr., mientras que los Colts intentarán repetir la victoria de 19-17 conseguida en la Semana 3. Con Jacksonville Jaguars al frente de la división, ambos conjuntos afrontan un encuentro que podría marcar sus posibilidades de mantenerse en la pelea por los playoffs.

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