El entrenador de Tijuana destacó la exposición que Gilberto Mora ha conseguido con la Selección Mexicana y habló sobre su preparación para emigrar

Sebastián Abreu asegura que Xolos no limita a Mora | Imago 7

Sebastián Abreu, entrenador de Xolos de Tijuana, habló sobre el crecimiento de Gilberto Mora, su proyección internacional y el compromiso que ha mostrado con el equipo. Durante una conferencia de prensa, el estratega consideró que jugar en el conjunto fronterizo no limita las oportunidades del mediocampista para llegar al fútbol europeo, debido a la participación que ha tenido con la Selección Mexicana.

“En este caso no, porque está en la selección siendo titular. Si no estuviera en la selección, seguramente le afectaría la visibilidad, porque indudablemente los jugadores que están en equipos grandes tienen mayor visibilidad, tienen mayor prensa. Gil tiene toda la prensa que tiene, primero por su talento, pero segundo porque jugó Copa Oro, fue campeón, jugó Mundial, anduvo muy bien y es titular en la selección”, explicó.

El técnico uruguayo señaló que la presencia de Mora con México permite que otros clubes evalúen su rendimiento sin que necesariamente tenga que pasar por otro equipo de la Liga MX.

MÁS INFORMACIÓN: Gilberto Mora y los momentos de su juventud que sacrifica por el fútbol

“En el caso de Gil tiene el beneficio de que su fútbol, su jerarquía y su nivel lo mantiene en la selección, hasta el punto de que es el jugador revulsivo que tiene la selección y que necesitan de su magia. Eso hace que los que lo estén mirando digan: ‘Si en la selección es así, obviamente ya está en un nivel superlativo, no solo en el club, sino en la selección’”, comentó.

Abreu destaca la preparación de Gilberto Mora para llegar a Europa

Sobre el futuro del futbolista de 18 años, Abreu explicó que busca acompañarlo durante su desarrollo y transmitirle las experiencias que adquirió cuando comenzó su carrera con la selección de Uruguay y posteriormente llegó al fútbol europeo.

“Uno ha tenido un camino en la carrera de también estar joven, con 18 años, en una selección, de tener que jugar Copa América, eliminatoria, tener que ir a Europa joven, saber lo que es llegar joven siendo extranjero y que ya no te miran como el joven, sino como extranjero, no importa que tengas 19 años. Eso se lo puedo transmitir porque son experiencias de vida”, afirmó.

También reveló que Mora cuenta con un equipo de especialistas que trabaja en su preparación para afrontar las siguientes etapas de su carrera. “Hoy lo vemos mucho más maduro futbolísticamente, lo vemos mucho más maduro en su toma de decisiones, lo vemos maduro en la preparación mental. Todo ese grupo multidisciplinario que él armó ya está pensando en lo que se viene. Puede ser ahora, puede ser dentro de seis meses”, señaló.

El entrenador aclaró que sus declaraciones sobre la continuidad del mediocampista fueron interpretadas como una confirmación de que permanecerá en Xolos, cuando en realidad se refería a su deseo de que el equipo continúe en la competencia.

MÁS INFORMACIÓN: Abreu asegura que Xolos compite sin Gilberto Mora

“Mi respuesta ayer fue muy clara. Pensando positivo, dije: ‘No creo que sea el último partido del viernes’. Estoy hablando de que uno quiere clasificar y ya dicen: ‘Abreu dice que se queda’, y no era por ahí”, explicó.

Gilberto Mora quiere jugar con Xolos tras regresar de la Selección Mexicana

Abreu también destacó la disposición del mediocampista para participar en el siguiente compromiso de Tijuana, pese al desgaste físico que acumuló durante su convocatoria con México. “Él prioriza venir de la selección y directo al club, hace recuperación. La cabeza de él es fútbol: ‘Quiero estar el viernes, quiero estar bien, quiero ayudar al equipo y quiero jugar’”, relató.

El entrenador explicó que el cuerpo técnico deberá revisar su condición física antes de tomar una decisión sobre su participación.

“Nosotros acá tuvimos que tomar ciertos cuidados para ponerlo bien y ahora que viene de 90 y 80 minutos de partidos desgastantes, hay que evaluar todas las cargas. Pero me dice: ‘Profe, loco, para el viernes estoy, para el viernes estoy’. Yo me río. Digo: ‘Qué hermoso tener jugadores así’”, compartió.

Sebastián Abreu recuerda a Miguel Herrera y pide orden a Xolos para buscar la clasificación

De cara al siguiente compromiso ante el Atlante, Abreu recordó su etapa como futbolista bajo las órdenes de Miguel Herrera. El entrenador de Tijuana reconoció las enseñanzas que recibió del estratega mexicano y expresó su respeto por su trayectoria.

“Primero, respetar siempre al rival de turno, respetar al entrenador con una trayectoria impresionante y que fue mi entrenador. Lo disfruté en su momento, con sus berrinches y sus enojos, pero lo disfruté y lo aproveché para aprender”, señaló.

Más allá del reencuentro, Abreu explicó que su prioridad será mantener el orden del equipo durante los 90 minutos, especialmente ante la necesidad de conseguir un resultado que permita avanzar en la competencia.

“Lo que más me tengo que preocupar es que nosotros mentalmente entendamos que el partido dura 90 minutos y no salir a lo loco a querer encontrar ese gol de los tres puntos y empezar a quedar desordenados. Tenemos que tener orden, sin dejar de tener la ambición de atacar, sin dejar de tener la ambición de hacer presiones altas, pero siempre con orden”, expresó.

El entrenador señaló que la concentración y el manejo de las emociones serán parte de la preparación de Xolos, independientemente de las circunstancias que se presenten durante el encuentro.

“Desde el orden construimos el ataque, desde el desorden se construye el ataque del rival. Y ahí, en ese aspecto, la parte mental es fundamental y los jugadores que tienen ese rol de liderazgo son los que tienen que ir administrando las emociones dentro del campo de juego”, explicó.

Finalmente, Abreu dejó claro que Tijuana buscará conseguir los tres puntos, aunque reconoció que las combinaciones de resultados podrían permitirle clasificar con un empate.

“Por más que las matemáticas mostraron que empatando puedes clasificar, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es ganar, es sumar de tres. Hay que hacer mucho hincapié en la parte mental, estar consolidado, estar paciente, estar sereno, pero con pasión”, concluyó.