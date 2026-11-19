Sigue en vivo el partido del repechaje de los playoffs de la MLS entre Orlando y Cincinnati

Orlando vs Cincinnati en vivo el partido de Playoffs | Claro Sports

Pronósticos y momios de los Playoffs MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido comodines?

¡Los momios anticipan un duelo parejo entre Orlando City y FC Cincinnati! El conjunto de Florida parte con una ligera ventaja en las apuestas, con una cuota de +142 por su victoria, mientras que el triunfo de Cincinnati se paga en +158. Por su parte, el empate presenta un momio de +285, siendo el resultado con menor probabilidad según las cuotas.

Playoffs MLS 2026: alineaciones del Orlando City vs Cincinnati, al momento

Orlando City: Crépeau, Dorsey, Brekalo, Iago, Nogueira, Pasalic, Atuesta, Otávio, Angulo, Ojeda, Griezmann

Cincinnati: Celentano, Robinson, Hagglund, Smith, Doudera, Malacia, Gidi, Obinna, Bucha, Barlow, Evander

Antecedentes del Orlando City vs Cincinnati y últimos resultados en los Playoffs de la MLS

¡Historial parejo entre Orlando City y FC Cincinnati! Desde su primer enfrentamiento en la MLS en 2019, ambos equipos registran cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas. Sin embargo, bajo la dirección de Pat Noonan, Cincinnati ha conseguido tres triunfos y sufrido dos derrotas en sus cinco visitas a Orlando. El primer triunfo llegó el 12 de marzo de 2022, cuando se impuso 2-1 y Noonan consiguió su primera victoria como entrenador del club. Esta será la primera ocasión en que ambos conjuntos se enfrenten en los playoffs. ¿Quién romperá la igualdad y conseguirá el boleto a la siguiente ronda?

Playoffs de la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Orlando City vs Cincinnati

El partido de Wild Card entre Orlando City y FC Cincinnati será este jueves 19 de noviembre y dará inicio a las 18:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 19:30 horas, del Este. El juego se podrá ver por Apple TV en todo el mundo, además de tener el minuto a minuto de Claro Sports

Orlando City vs FC Cincinnati en vivo

¡Bienvenidos y bienvenidas! Orlando City y FC Cincinnati se enfrentarán este jueves en el Inter & Co. Stadium de Orlando, Florida, en el partido de comodines de los playoffs de la MLS Cup 2026. Ambos equipos buscarán mantenerse en la lucha por el título en un encuentro de eliminación directa, donde el ganador avanzará a la primera ronda para enfrentar a Nashville SC en una serie al mejor de tres partidos, mientras que el perdedor quedará fuera de la competencia.

Orlando City llega a este compromiso después de vencer 1-0 al New England Revolution en la última jornada de la temporada regular, gracias a un gol de Braian Ojeda al minuto 45. El resultado permitió al conjunto de Florida terminar en la octava posición de la Conferencia Este y asegurar la localía para el encuentro. Por su parte, FC Cincinnati disputará los playoffs por quinta temporada consecutiva, aunque será su primera participación en la ronda de comodines desde que comenzó su presencia en la postemporada en 2022.

Con un boleto a la siguiente fase en juego, ambos clubes buscarán extender su participación en la MLS Cup 2026. Sigue todos los goles, las jugadas, las incidencias y el resultado del Orlando City vs FC Cincinnati a través del minuto a minuto de Claro Sports.