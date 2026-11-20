Nic Nemeth intentó recuperar el título con apoyo de su hermano Ryan, pero Trey Miguel y Elijah cambiaron el cierre

Leon Slater conservó el Campeonato Mundial de TNA tras derrotar a Nic Nemeth, en una defensa que comenzó con el monarca en desventaja física. Apenas cuatro días después de su exigente enfrentamiento con Trey Miguel en Destination X, Slater regresó al cuadrilátero con molestias en el cuello, consecuencia de un ataque previo de Nic y Ryan Nemeth en backstage. El retador, quien había vencido a Elijah para mantener vigente su cláusula de revancha, decidió hacerla efectiva y buscar recuperar el título mundial antes de que el campeón pudiera recuperarse por completo.

Nemeth atacó desde el inicio con un cabezazo y una superkick, pero Slater resistió la primera cuenta y respondió con un vuelo hacia el exterior, pese al dolor en el cuello. El retador aprovechó esa lesión como punto de ataque: conectó un neckbreaker fuera del ring, recurrió a los piquetes de ojos y mantuvo la presión con llaves sobre la zona afectada. El campeón respondió con una powerbomb, un Superman Forearm y un rodillazo al rostro, aunque cada ofensiva encontró respuesta de Nemeth, quien estuvo cerca de la victoria con un brainbuster.

La contienda cambió con la aparición de Ryan Nemeth, quien corrió hacia el ring para favorecer a su hermano. Sin embargo, Trey Miguel apareció detrás de él y lo neutralizó. Dentro del cuadrilátero, Nic volvió a rozar la victoria con una superkick, un superplex y su Fameasser, pero Slater sobrevivió a todas las cuentas. El campeón revirtió un intento de Danger Zone con Utopia y buscó rematar con el Swanton 450; sin embargo, Nemeth esquivó el movimiento y Slater chocó contra el árbitro. Sin juez disponible, una segunda Utopia quedó sin conteo.

El caos aumentó cuando Nemeth empujó al árbitro fuera del ring tras una nueva cuenta de dos y aprovechó su ausencia para introducir una silla. Antes de utilizarla, Elijah irrumpió y castigó al retador con una correa de guitarra, una intervención que cambió el desenlace. Elijah devolvió a Nic al cuadrilátero, donde Slater conectó una superkick y ejecutó el Swanton 450. Con el árbitro de regreso, la cuenta de tres confirmó la victoria de Leon Slater y su permanencia como campeón mundial de TNA. Nemeth perdió así una oportunidad de recuperar el cinturón que había buscado asegurar con su revancha contractual.

Xia Brookside debuta con The Righteous y derrota a Sofia Sivan

La llegada de Xia Brookside a The Righteous quedó marcada por una victoria inmediata ante Sofia Sivan. La luchadora, presentada ahora simplemente como Xia, hizo su primera aparición en el cuadrilátero con Vincent y Dutch a su lado, después de que ambos traicionaron a Harley Hudson por tardar demasiado en decidir si se uniría al grupo. La excampeona Knockouts ocupó el lugar de Hudson y comenzó esta nueva etapa con una actuación dominante.

Desde el inicio del combate, Xia Brookside tomó el control de las acciones al enviar a Sofia Sivan contra los esquineros y golpear repetidamente su rostro contra los protectores. Posteriormente, castigó a su rival con pisotones en la esquina, mientras Vincent y Dutch celebraban cada ataque. Sivan consiguió responder con una patada y un ataque de rodillas dobles, pero la nueva integrante de The Righteous recuperó la iniciativa con una patada directa a la espalda que frenó la reacción de su oponente.

La agresividad de Xia aumentó cuando lamió el rostro de Sofia Sivan y la estranguló contra las cuerdas, antes de preparar el movimiento que definiría el enfrentamiento. Brookside envió nuevamente a su rival hacia una esquina y conectó un Darkside DDT para conseguir la cuenta de tres. De esta manera, Xia derrotó a Sofia Sivan en un combate de corta duración y concretó su primera victoria como integrante de The Righteous, bajo la mirada de Vincent y Dutch.

Navarro supera a Bear Bronson y apunta al Campeonato de la División X

KC Navarro confirmó su impulso rumbo al Campeonato de la División X de TNA después de superar a Bear Bronson en un combate marcado por la diferencia de tamaño y una intervención fallida. El luchador llegaba tras conquistar el Ultimate X Match de Destination X, resultado que lo convirtió en retador número uno al título que posee Amazing Red. Frente a él tuvo a Bronson, rival con una ventaja física considerable, quien había resuelto sus diferencias con Eddie Edwards por la situación relacionada con Ricky Sosa antes del evento.

La velocidad de Navarro equilibró el enfrentamiento desde los primeros minutos: sacó a Bronson del cuadrilátero con una tijera y, luego de evitar que lo atrapara en un vuelo, castigó su rodilla contra los escalones metálicos y conectó una huracarrana. Bronson respondió con un aplastamiento, un ataque en la esquina y una choke bomb, pero solo consiguió una cuenta de dos. Navarro resistió nuevos golpes y volvió a poner en aprietos a su rival con un tornado DDT, aunque tampoco pudo definir el combate.

La aparición de Cedric Alexander, compañero de Bronson en The System, cambió el cierre de la lucha. Alexander buscó distraer al aspirante al título para facilitar un ataque, pero Navarro anticipó la maniobra y respondió con una patada hacia atrás. Después de escapar del Bear Down, el luchador aprovechó que Alexander empujó a Navarro y terminó por hacer tropezar accidentalmente a Bronson. Con su rival vulnerable, KC Navarro aplicó el Blessing in Disguise y consiguió la cuenta de tres, por lo que sumó otra victoria en su camino hacia el campeonato de Amazing Red.

Una lesión cambia la lucha de Knockouts y desata el caos en TNA

Apex y Fire ‘N Flava se llevaron la victoria en una lucha de ocho Knockouts que estuvo marcada por la inesperada ausencia de Allie, quien apareció en backstage con molestias en una rodilla antes de que comenzara el enfrentamiento. La campeona mundial de Knockouts de TNA, Indi Hartwell, debía formar equipo con Shotzi Blackheart, Gabby Forza y Allie para enfrentar a Shayna Baszler, Zoey Serrano, Kiera Hogan y Tasha Steelz. Sin embargo, la baja de última hora obligó a sus compañeras a competir en desventaja numérica, con tres luchadoras frente a cuatro rivales. El combate también estuvo marcado por las aspiraciones de Baszler y Steelz al campeonato individual de Hartwell.

A pesar de la inferioridad numérica, Gabby Forza y Shotzi Blackheart tomaron la iniciativa con ataques combinados sobre sus oponentes. Sin embargo, Apex y Fire ‘N Flava recuperaron el control mediante constantes relevos y castigos sobre Forza, quien consiguió escapar para dar entrada a Shotzi. La resistencia continuó hasta que Indi Hartwell ingresó al cuadrilátero y limpió el ring, además de conectar un spinebuster sobre Zoey Serrano, aunque Shayna Baszler interrumpió la cuenta. Forza respondió con un suplex alemán sobre Baszler, mientras Shotzi ejecutó una patada voladora doble desde el esquinero y un Poetry in Motion sobre Kiera Hogan, en un intento por inclinar la lucha a favor de su equipo.

El desenlace llegó después de una secuencia de interferencias y ataques entre las participantes. Gabby Forza sacó a Zoey Serrano del cuadrilátero, mientras Shotzi atrapó a Tasha Steelz con una llave Upside Down. No obstante, Shayna Baszler sorprendió a Shotzi con una estrangulación por la espalda, situación que aprovechó Kiera Hogan para intervenir. La integrante de Fire ‘N Flava tomó a su rival y conectó un swinging neckbreaker que le permitió conseguir la cuenta de tres. Así, Apex y Fire ‘N Flava derrotaron a Indi Hartwell, Gabby Forza y Shotzi Blackheart, en un enfrentamiento donde la ausencia de Allie terminó por modificar el desarrollo de la lucha.