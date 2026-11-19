Rojos y Azules disputan hoy 19 de noviembre la Villa 360 de Exatlón México 2026. Conoce quién parte como favorito, el horario y dónde ver la competencia en vivo

Se disputa la Villa 360 | @ExatlonMx

La décima temporada de Exatlón México 2026 continúa este jueves 19 de noviembre con una nueva disputa por la Villa 360, una de las recompensas más importantes para los participantes de los equipos Rojo y Azul. La competencia forma parte de la semana 13 del reality deportivo de TV Azteca, en la que los atletas buscan conseguir mejores condiciones de descanso antes del próximo Domingo de Eliminación.

El equipo Rojo llega con una racha de victorias en las competencias por la Villa 360, después de defenderla el lunes 16 de noviembre con un marcador de 8-7 frente a los Azules. El enfrentamiento necesitó una carrera de relevos para determinar al ganador, resultado que permitió a los escarlatas conservar la residencia y mantener a sus rivales en la Barraca Metálica.

La jornada del martes 17 de noviembre también favoreció a los Rojos, quienes conquistaron la Batalla Colosal y obtuvieron una recompensa que incluyó una fiesta y una experiencia en contacto con la naturaleza. Además, Paulette Gallardo consiguió la Medalla Femenil, mientras que los Azules acumularon otra derrota en las pruebas por equipos.

Sin embargo, los Azules tendrán una nueva oportunidad para terminar con el dominio de sus adversarios. La Villa 360 representa una ventaja para la recuperación física de los competidores, especialmente ante las pruebas por la Supervivencia que definirán a las mujeres en riesgo de eliminación el domingo 22 de noviembre. La disputa de este jueves podría modificar las condiciones de alojamiento de ambos conjuntos.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 19 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 se transmitirá este jueves 19 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. El programa, conducido por Antonio Rosique, continuará con los enfrentamientos entre Rojos y Azules por las recompensas de la semana 13.

Los seguidores del reality podrán consultar la transmisión mediante la señal de Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y Disney+, plataforma que requiere una suscripción. La programación habitual es de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos de eliminación comienza a las 18:00 horas.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 del 19 de noviembre en Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El equipo Rojo se perfila como favorito para ganar la Villa 360 de Exatlón México este jueves 19 de noviembre, debido a sus resultados recientes en esta modalidad. Los escarlatas han conseguido conservar la residencia durante varias jornadas, aunque el resultado de este jueves todavía no cuenta con una confirmación oficial. Por ahora, se trata de un pronóstico basado en los antecedentes de la competencia.

Los Rojos consiguieron su quinta defensa consecutiva el jueves 12 de noviembre, después de recuperarse de un marcador adverso de 4-1 frente a los Azules. Posteriormente, el lunes 16 de noviembre volvieron a imponerse por 8-7, gracias a una carrera de relevos en la que Karol y Daniel consiguieron superar a Leo y Andrea. Esta victoria prolongó la estancia de los escarlatas en la Villa 360.

Por su parte, el equipo Azul intentará recuperar la residencia después de varias semanas en la Barraca Metálica. Aunque los Contendientes han registrado dificultades en las competencias por el alojamiento, durante la semana anterior consiguieron dos victorias en las Batallas por la Supervivencia, lo que demuestra que los resultados pueden cambiar según la prueba.

La incorporación de Benyamin Saracho como refuerzo del equipo Rojo también representa una modificación en la alineación escarlata. No obstante, la victoria en la Villa 360 del 19 de noviembre dependerá de los resultados de los circuitos que se disputen durante la transmisión. Hasta entonces, no existe un ganador confirmado.

¿Qué es el duelo de Villa 360 del 19 de noviembre y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es una competencia por equipos de Exatlón México en la que los participantes deben completar circuitos de velocidad, resistencia, coordinación y precisión. El equipo que consigue los puntos necesarios obtiene el derecho de ocupar una residencia con mejores condiciones de alojamiento, mientras que sus adversarios deben permanecer en la Barraca Metálica.

Entre los beneficios que ofrece la Villa 360 se encuentran habitaciones, camas, baños con agua caliente, alberca y espacios destinados al descanso y la recuperación física. Estas instalaciones permiten a los participantes recuperar energía después de las pruebas y prepararse para los enfrentamientos posteriores.

A diferencia de las Batallas por la Supervivencia, ganar la Villa 360 no protege directamente a los atletas de una eliminación, pero sí determina las condiciones en las que permanecerán durante los próximos días. Por ello, tanto Rojos como Azules buscarán conseguir el alojamiento antes de las competencias que definirán a las nominadas del domingo.

¿Quién ganó la Batalla por la Supervivencia del 18 de noviembre?

El equipo Rojo ganó la primera Batalla por la Supervivencia de Exatlón México del miércoles 18 de noviembre de 2026, resultado que aseguró la presencia de una integrante del equipo Azul en el próximo Duelo de Eliminación. La victoria fue comunicada por la cuenta oficial de Exatlón México en redes sociales, después de un enfrentamiento marcado por la rivalidad entre ambos conjuntos.

Durante la jornada también se disputó la Medalla Varonil, que terminó en manos de Adrián Leo, integrante del equipo Azul, quien consiguió su primera medalla individual de la temporada. La competencia estuvo acompañada por diferencias entre participantes, particularmente entre Heliud Pulido y Leo, situación que también se trasladó a la Batalla por la Supervivencia.

Con el resultado del miércoles, los Rojos evitaron colocar a una de sus integrantes en el primer riesgo de eliminación de la semana 13. Los Azules, en cambio, deberán buscar mejores resultados en las siguientes pruebas para reducir la posibilidad de perder a una de sus atletas el próximo domingo 22 de noviembre.