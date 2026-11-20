Jugando Claro analiza la última jornada del Apertura 2026: liderato, Liguilla y favoritos al título

La última jornada del Apertura 2026 llega con todo por definirse en la parte alta de la tabla y Jugando Claro analizará cada escenario antes del cierre de la fase regular de la Liga MX. El liderato general todavía está en disputa entre Cruz Azul y América, mientras cinco equipos ya tienen su boleto asegurado a la Fiesta Grande y otros siete pelean por los tres lugares restantes.

La Máquina llega como líder general con 32 puntos, campeón defensor, cinco victorias consecutivas y siete partidos sin perder, pero todavía necesita confirmar la primera posición. América suma 30 unidades y buscará arrebatarle el liderato, aunque necesita derrotar a Tigres y esperar que Cruz Azul no gane ante Chivas.

Además de la pelea por la cima, Pumas y Monterrey protagonizarán uno de los partidos más importantes de la Jornada 17. Rayados depende de sí mismo para clasificar, mientras que los universitarios necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para alcanzar uno de los tres boletos que quedan disponibles.

América busca quitarle el liderato a Cruz Azul

América llega a la última jornada con 30 puntos y todavía tiene posibilidades de terminar como líder general. Las Águilas visitarán a Tigres con la obligación de conseguir la victoria y después esperar que Cruz Azul empate o pierda frente a Chivas.

El equipo azulcrema tiene a su favor una mejor diferencia de goles, por lo que un tropiezo de La Máquina abriría la puerta para que América pueda terminar en la primera posición.

En Jugando Claro se analizará este escenario y lo que representa para ambos equipos terminar como superlíderes, una posición que otorga la ventaja de cerrar las series de Liguilla como local.

Pumas y Monterrey se juegan todo por un boleto

Uno de los partidos que concentrará mayor atención será el enfrentamiento entre Pumas y Monterrey.

Rayados ocupa actualmente el séptimo lugar con 24 puntos y tiene una ventaja importante: depende de sí mismo. Una victoria en Ciudad Universitaria le permitirá asegurar su clasificación a la Liguilla.

El panorama es diferente para Pumas. Los universitarios tienen 21 puntos y necesitan ganar para llegar a 24, pero ese resultado no sería suficiente por sí solo. También deberán esperar una combinación favorable de los resultados de León, Pachuca, Tijuana y Querétaro.

En Jugando Claro se revisarán las cuentas de ambos equipos y los escenarios que pueden dejar a Pumas dentro o fuera de la Fiesta Grande.

¿Cruz Azul es el máximo favorito para ganar el Apertura 2026?

Cruz Azul llega a la última jornada como líder general, campeón defensor y con siete partidos consecutivos sin perder. La Máquina suma 32 puntos y además atraviesa una racha de cinco victorias consecutivas.

El equipo cementero tendrá un cierre de alto nivel al visitar a Chivas, en un partido que también puede definir el liderato general.

Cruz Azul depende de sí mismo para terminar en la cima y cuenta con la posibilidad de cerrar las series de Liguilla en casa si mantiene la primera posición.

La gran pregunta que se discutirá en Jugando Claro será si los números y el momento de La Máquina son suficientes para considerarla el principal candidato al título y si tiene los argumentos para conseguir el bicampeonato.

¿Quiénes completarán los ocho lugares de la Liguilla?

La Fiesta Grande ya tiene cinco invitados confirmados: Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas. Sin embargo, todavía quedan tres lugares disponibles para completar los ocho equipos que disputarán directamente la Liguilla.

Los clubes que todavía tienen posibilidades son Santos Laguna, Monterrey, León, Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro.

La Jornada 17 será determinante porque no solamente definirá a los tres últimos clasificados, sino también las posiciones finales y, por consecuencia, los cruces de los cuartos de final.

El Apertura 2026 no tendrá Play-In, por lo que los ocho primeros lugares de la tabla avanzarán directamente a la Liguilla.