Lionel Messi comienza la defensa del título de la MLS ante Columbus Crew, rival al que le ha marcado cinco goles en cinco enfrentamientos

Inter Miami vs Columbus Crew, en vivo online | Claro Sports

El Inter Miami de Lionel Messi comienza su camino en los Playoffs de la MLS 2026 con el objetivo de conquistar su segundo título consecutivo. Las Garzas, que terminaron en el segundo lugar de la Conferencia Este, recibirán al Columbus Crew en el primer partido de una serie al mejor de tres, correspondiente a la primera ronda de la postemporada.

El equipo dirigido por Kily González llega después de cerrar la temporada regular con un empate 3-3 ante Charlotte FC, mientras que Columbus consiguió su clasificación como séptimo de la conferencia tras vencer 4-3 al Chicago Fire. Aunque Miami parte como favorito por su posición en la tabla, los visitantes acumulan seis victorias consecutivas y ganaron el enfrentamiento más reciente entre ambos clubes.

Inter Miami vs Columbus Crew: fecha y horario del partido de Messi en los Playoffs de la MLS

El primer encuentro de la serie se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Nu Stadium, casa del Inter Miami.

El segundo enfrentamiento tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en casa del Columbus Crew. Si ninguno de los equipos consigue ganar los primeros dos partidos, la eliminatoria regresará a Miami para un tercer encuentro el miércoles 2 de diciembre, a las 18:30.

¿Dónde ver en vivo el Inter Miami vs Columbus Crew? Canales TV y online

El encuentro entre Inter Miami y Columbus Crew podrá seguirse en México a través de Apple TV Plus, plataforma que transmite los partidos de la MLS.

Además, Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto, con las principales acciones del encuentro, goles, estadísticas y resultado actualizado de la serie.

¿Cómo llegan el Inter de Miami vs Columbus Crew a los Playoffs de la MLS?

Inter Miami terminó la temporada regular como el segundo mejor equipo de la Conferencia Este, a solamente dos puntos del liderato. El campeón defensor destacó por su capacidad ofensiva, al finalizar la campaña con 80 goles, la mayor cantidad de la liga, y un promedio aproximado de 2.4 anotaciones por encuentro.

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Messi volvió a conquistar el título de goleo de la MLS por segundo año consecutivo y será nuevamente la principal referencia ofensiva de un equipo que también cuenta con Luis Suárez, Germán Berterame y Rodrigo De Paul.

Sin embargo, el conjunto de Florida dejó escapar puntos en tres de sus últimos cuatro partidos de temporada regular y no consiguió derrotar a Columbus en ninguno de sus dos enfrentamientos de 2026.

El primero terminó empatado 2-2 en Miami, mientras que el segundo concluyó con una victoria 2-1 para Columbus. Josef Martínez abrió el marcador, Messi igualó con un tiro libre al minuto 33 y Jamal Thiaré consiguió el tanto del triunfo en el tiempo agregado.

A pesar de esos resultados, Columbus Crew ha sido uno de los rivales ante los que Messi ha tenido mayor producción ofensiva desde su llegada a la MLS. El argentino registra cinco goles y dos asistencias en cinco enfrentamientos, todos correspondientes a la temporada regular.

¿Cuáles son las posibles alineaciones para el Inter Miami vs Columbus Crew?

El Inter Miami podría comenzar la serie sin Mateo Silvetti, quien presenta molestias en el hombro. Tadeo Allende también arrastra un problema de rodilla, Israel Boatwright continúa recuperándose de una lesión de ligamento cruzado y César Abadía está en duda por una molestia en la ingle.

Columbus Crew, por su parte, tiene como principal duda a Wessam Abou Ali, debido a una lesión de rodilla.

Posible alineación del Inter Miami: St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. Posible alineación del Columbus Crew: Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen; Anass Zaroury, Dylan Chambost, Bangoura, Taha Habroune, Rodríguez y Gonzalo Tapia.

¿Cuál es el formato de los Playoffs de la MLS?

La primera ronda de los Playoffs de la MLS se disputa mediante series al mejor de tres partidos. Para avanzar a las semifinales de conferencia, cada equipo necesita conseguir dos victorias.

A diferencia de otras competiciones, no existe un marcador global. Cada encuentro cuenta como una victoria independiente y, si termina empatado después de los 90 minutos, se define directamente mediante una tanda de penales, sin tiempos extra.

El equipo mejor clasificado durante la temporada regular tiene la ventaja de jugar como local el primer partido y, de ser necesario, el tercero. Por esa razón, Inter Miami recibirá a Columbus en el inicio de la serie y también sería anfitrión del encuentro decisivo.

A partir de las semifinales de conferencia, el formato cambia a eliminación directa a partido único. Tanto las finales de conferencia como la MLS Cup siguen el mismo sistema, con tiempos extra y penales en caso de persistir el empate.

El ganador de la eliminatoria entre Inter Miami y Columbus Crew avanzará a las semifinales de la Conferencia Este, mientras que el perdedor quedará eliminado de la lucha por el campeonato.