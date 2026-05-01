Andreas Brehme y un penalti de tres estrellas en Italia 1990

Su pena máxima en la final del Mundial de Italia le dio a Alemania su tercer título y negó a Argentina la oportunidad de conquistar su tercera Copa del Mundo

Andreas Brehme será recordado en la historia del fútbol por un momento que definió una Copa del Mundo. El lateral asumió la responsabilidad en la final de Italia 1990 y convirtió el penalti que le dio a Alemania su tercer título mundial, en un duelo cargado de tensión ante la Argentina de Diego Armando Maradona.

Ambidiestro, preciso en el balón parado y con una lectura táctica destacada, Andreas Brehme fue parte de los conjuntos alemanes en los Mundiales de México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Con su selección disputó 86 partidos oficiales en los que anotó ocho goles, cuatro de ellos, en instancias definitivas de Copas del Mundo.

México 1986: el inicio de su impacto mundialista

La Copa del Mundo de México 1986 representó la primera gran aparición de Andreas Brehme en el escenario internacional. Alemania llegó hasta la final del torneo, consolidándose como una potencia competitiva, con el lateral como una pieza importante dentro del esquema.

Uno de sus momentos más destacados fue en las semifinales ante Francia, donde anotó su primer gol en Mundiales con un tiro libre que abrió el marcador en la victoria 2-0. Ese tanto reflejó una de sus principales virtudes: la precisión en los disparos a balón parado.

Durante ese torneo, Brehme mostró seguridad defensiva y capacidad ofensiva, participando en salidas constantes por la banda. Aunque Alemania cayó en la final ante Argentina, su rendimiento lo posicionó como un jugador a seguir en el futuro.

Italia 1990: el penalti que hizo historia

Italia 1990 fue el punto más alto en la carrera de Andreas Brehme con la selección alemana. A lo largo del torneo, fue protagonista en momentos clave, comenzando con su gol ante Países Bajos en los octavos de final, con un disparo de larga distancia que selló el triunfo 2-1.

En semifinales, volvió a aparecer con un gol de tiro libre frente a Inglaterra, en un partido que terminó empatado 1-1 y se definió en tanda de penales, donde Alemania avanzó a la final. Su capacidad para aparecer en instancias decisivas quedó nuevamente en evidencia.

El momento cumbre de su carrera en Copas del Mundo llegó en la final contra Argentina. Brehme fue el encargado de ejecutar el penalti al minuto 85, tras una polémica marcación del silbante mexicano Edgardo Codesal luego de una falta sobre Rudi Völler. A pesar de tener molestias en su pierna izquierda, decidió cobrar con la derecha y venció a Sergio Goycochea para el 1-0 definitivo, otorgando a Alemania su tercer título mundial y negándole, paradójicamente, su tercer título a Argentina. Un penalti de tres estrellas.

El héroe silencioso: Brehme y el penal que dio la gloria a Alemania. Claro Sports

Estados Unidos 1994: el cierre de su etapa mundialista

El Mundial de Estados Unidos 1994 marcó la última participación de Andreas Brehme en una Copa del Mundo. Alemania llegó como vigente campeón, pero no logró repetir el éxito de la edición anterior.

Brehme formó parte del equipo durante el torneo, aportando experiencia en la defensa y liderazgo dentro del grupo. Sin embargo, el rendimiento colectivo no fue el esperado para una selección que buscaba refrendar su título.

Su último partido con la selección alemana se dio en la derrota ante Bulgaria, en un encuentro que significó la eliminación del equipo en cuartos de final. Con ese partido, Brehme cerró su etapa mundialista, dejando un legado marcado por su protagonismo en momentos clave y, especialmente, por aquel penalti que definió una final.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

La cuenta regresiva de Claro Sports rumbo al Mundial 2026 continúa destacando a las máximas leyendas del torneo y, por todo lo anterior, Andreas Brehme se encuentra en el puesto 41 en una lista que ya tiene a figuras como Eden Hazard, Ronaldinho, Francesco Totti, entre otros y que puedes disfrutar a continuación:

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