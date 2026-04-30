Fallido intento de Infantino por la paz: Palestina se niega a saludo con Israel

Infantino intentó promover un gesto de unidad entre Palestina e Israel durante el Congreso, pero la escena no se concretó en medio de la tensión política

Infantino tiene intento fallido de paz entre Israel y Palestina | Reuters

El Congreso 76 de la FIFA transcurrió sin contratiempos hasta su tramo final, cuando se presentó el único momento de tensión durante la jornada encabezada por el presidente del organismo, Gianni Infantino. La escena se produjo en la tribuna principal, en un intento por enviar un mensaje de unidad dentro del fútbol internacional.

En ese contexto, Infantino invitó a subir al estrado a Jibril Rajoub, presidente de la Federación Palestina, quien había tomado la palabra previamente para exponer su postura sobre la situación que vive su país. Durante su intervención, solicitó respaldo para que su selección pueda disputar partidos en su territorio y contar con instalaciones adecuadas para la práctica del deporte.

Posteriormente, el turno fue para Basim Sheikh Suliman, vicepresidente de la Federación de Israel, quien también se dirigió a los asistentes. Ambos dirigentes compartieron el espacio en la parte final del Congreso, en medio de un ambiente que reflejaba la distancia entre las posturas de cada representación.

El presidente de la FIFA buscó generar una imagen simbólica al invitar a ambos a acercarse para estrecharse la mano frente a los delegados presentes. La intención era proyectar un gesto de acercamiento en el ámbito deportivo, pese a las diferencias políticas existentes.

Hoy, el miserable de Infantino, presidente de la FIFA, ha intentado obligar al presidente de la Federación Palestina de Fútbol, ​​Jibril Rajoub, dar la mano del presidente sionista de la Federación de Israel que extermina al pueblo de Palestina. El presidente palestino lo rechazó pic.twitter.com/NhFiSC5kYc — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 30, 2026

Sin embargo, el saludo no se concretó. Rajoub no respondió a la iniciativa y permaneció al margen del gesto que promovía Infantino. Aunque se acercaron al centro del escenario, el momento no se materializó como estaba previsto.

Ante esta situación, Infantino dirigió un mensaje a los presentes antes de que cada representante regresara a su lugar. “Gracias a los dos representantes de Israel y Palestina, que tienen los mismos derechos, los mismos deberes y obligaciones como miembros de la FIFA. Trabajaremos juntos, hagámoslo para dar esperanza a los niños”, expresó.

🗣️🇵🇸 جبريل الرجوب — رئيس الاتحاد الفلسطيني عن رفض المصافحة ❌:



" هل يمكنني أن أصافح شخص يمثل حكومة فاشية و عنصرية ، ويدافع عن سياسات هذه الحكومة!



لا أعتقد أن عليّ مصافحته. ولا أراه مؤهل للتعاون وان يكون شريك لي ". pic.twitter.com/Jm1khSaSUP https://t.co/lZ5Fs8H0WD — عمرو (@bt3) April 30, 2026

Más tarde, en declaraciones a medios, el dirigente palestino explicó los motivos detrás de su decisión. Aclaró que no tiene diferencias con el presidente de la FIFA y reconoció su papel como mediador dentro del organismo. “En su intervención ante el Congreso hizo caso omiso de lo que está ocurriendo por parte de su federación contra los palestinos, incluyendo la organización oficial en los territorios ocupados. Por lo tanto, respeto y aprecio las buenas intenciones de Infantino al intentar hacer eso, pero al mismo tiempo, alguien que está intentando encubrir a este nuevo gobierno nazi israelí no creo que pueda darle la mano ni hacerme una foto con él. ¿Si le prometí a Infantino que lo haría? (1:32) ¿Darle la mano antes? En absoluto”.

No obstante, señaló que no considera al representante israelí como un interlocutor adecuado para compartir ese tipo de gesto público. También cuestionó la postura de la federación rival durante el Congreso y dejó en claro que no existía un compromiso previo para concretar el saludo que se intentó en la tribuna.

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