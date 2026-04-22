A 50 días del Mundial: así le fue a Colombia en Estados Unidos 1994

Siguiendo por la participación de Colombia en los mundiales, en esta oportunidad repasamos lo que fue el fracaso de la ‘Tricolor’ en Estados Unidos 1994.

Colombia en Estados Unidos 1994 / PATRICK HERTZOG / AFP.

¡Cada vez falta menos! Solamente restan 50 días para que ruede el balón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una cita orbital que espera dar de qué hablar. No será la primera vez que la Selección Colombia pise suelo norteamericano para jugar este campeonato, ya que en la edición de 1994 llegaba con las expectativas muy altas, las cuales no cumplió.

Mundial Estados Unidos 1994

Una de las generaciones doradas de la Selección Colombia ya había dicho presente en una cita orbital, lo hizo en Italia 1990, allí en tierras italianas jugó una buena fase de grupos, avanzó hasta los octavos de final, pero se tuvo que despedir en esta serie ante Camerún, problemas defensivos y una maniobra innecesaria de René Higuita despidió a la ‘Tricolor’ del certamen, en el que prometía seguir avanzando.

El equipo que contaba con bastiones como Faryd Mondragón, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, Andrés Escobar, Leonel Álvarez y muchos más llevaba con ‘aire en la camiseta’ después de haber clasificado directo al Mundial y mucho más por el 0-5 que le propinó a una Argentina que no contaba con Diego Armando Maradona el 5 de septiembre de 1993, resultado que mandó a los ‘gauchos’ a jugar el repechaje ante Australia.

Convocados de Colombia para Estados Unidos 1994:

Arqueros: Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y José María Paso.

Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y José María Paso. Defensas: Andrés Escobar, Alexis Mendoza, Luis Fernando Herrera, Néstor Ortiz, Luis Carlos Perea, Óscar Fernando Cortés, Wilson Pérez.

Andrés Escobar, Alexis Mendoza, Luis Fernando Herrera, Néstor Ortiz, Luis Carlos Perea, Óscar Fernando Cortés, Wilson Pérez. Volantes: Hernán Gaviria, Gabriel Gómez, John Lozano, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, Leonel Álvarez, Mauricio Serna y Freddy Rincón.

Hernán Gaviria, Gabriel Gómez, John Lozano, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, Leonel Álvarez, Mauricio Serna y Freddy Rincón. Delanteros: Antony Ávila, Iván René Valenciano, Adolfo Valencia, Víctor Hugo Aristizábal y Faustino Asprilla.

Antony Ávila, Iván René Valenciano, Adolfo Valencia, Víctor Hugo Aristizábal y Faustino Asprilla. Técnico: Francisco Maturana.

18 de junio de 1994 | Colombia 1-3 Rumania

Así formó Colombia: Óscar Córdoba; Andrés Escobar, Luis Herrera, Luis Perea, Wilson Pérez; Gabriel Gómez, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy Rincón; Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.

Así formó Rumania: Bogdan Stelea; Dan Petrescu, Daniel Prodan, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali; Ioan Lupescu, Gheorghe Popescu, Dorinel Munteanu, Gheorghe Hagi; Florin Răducioiu y Ilie Dumitrescu.

Infortunadamente ese favoritismo con el que llegó Colombia a Estados Unidos se lo fue ‘comiendo’. El primer gol en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles fue obra de Florin Răducioiu (16) para los rumanos, que no pararon ahí porque Gheorghe Hagi (34) puso el 0-2. El ‘Tren’ Valencia descontó para el cuadro ‘cafetero’ (43). Pero de poco iba a servir, ya que Răducioiu se apuntaría un doblete con su anotación al 88 para el 1-3 definitivo.

22 de junio de 1994 | Colombia 1-2 Estados Unidos

Así formó Colombia: Óscar Córdoba; Andrés Escobar, Luis Herrera, Luis Perea, Wilson Pérez; Hernán Gaviria, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy Rincón; Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.

Así formó Estados Unidos: Tony Meola; Thomas Dooley, Marcelo Balboa, Paul Caligiuri, Fernando Clavijo, Alexi Lalas; John Harkes, Tab Ramos, Mike Sorber; Earnie Stewart y Eric Wynalda.

Con el cambio de Hernán Gaviria como titular por Gabriel Gómez. ‘Pacho’ Maturana pretendía ganar su primer partido en la cita orbital. Sin embargo iba a suceder todo lo contrario, ya que con el fatídico autogol de Andrés Escobar (13) y el gol de Earnie Stewart (52) el cuadro local se quedó con los 3 puntos, el ‘Tren’ volvió a marcar por segunda vez en el certamen (88) pero todo iba a ser para la estadística nada más.

26 de junio de 1994 | Colombia 2-0 Suiza

Así formó Colombia: Óscar Córdoba; Andrés Escobar, Luis Herrera, Luis Perea, Wilson Pérez; Hernán Gaviria, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy Rincón; Adolfo Valencia y Faustino Asprilla.

Así formó Suiza: Marco Pascolo; Marc Hottiger, Yvan Quentin, Dominique Herr, Alain Geiger; Georges Brégy, Alain Sutter, Cristophe Orel, Ciriaco Sforza; Adrian Knup y Stéphane Chapuisat.

Con calculadora en mano y esperando otro resultado, que Rumania no venciera a Estados Unidos, pero anotándole varios goles a los suizos, la Selección Colombia se despidió tempranamente del Mundial. Ya que los rumanos vencieron 0-1 a los locales y ya los números no le daban a los dirigidos por Maturana.

Hernán Gaviria (44) y John Harold Lozano (89) fueron los anotadores del cuadro colombiano, que a la postre serían los últimos cartuchos del equipo en la cita orbital. Roy Hodgson, técnico de Suiza, se daba el gusto de realizar variantes, ya que llegaron al duelo ante los ‘cafeteros’ con cupo a los octavos de final.

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