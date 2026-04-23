A 49 días del Mundial: ¿El favoritismo condenó a Colombia en Estados Unidos 1994?

En Claro Sports seguimos repasando la historia de la Selección Colombia, a pocos días del debut ante Uzbekistán en Ciudad de México.

Selección Colombia, Mundial de Estados Unidos 1994 / MIKE FIALA / AFP.

Para este jueves 23 de abril del 2026, únicamente restarán 49 días para que inicie el Mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. En Claro Sports no perdemos ningún instante en recordar lo que ha sido la participación de la Selección Colombia en la historia de la cita orbital. Seguimos repasando lo que fue su rendimiento en la edición de 1994.

La ‘Tricolor’ liderada por Francisco Maturana jugó las Eliminatorias de la CONMEBOL, campeonato que participaron 9 de las 10 selecciones afiliadas, Chile no hizo parte por sanción. Los 9 equipos se dividieron en dos grupos: A, con 4 selecciones y B, con 5. Los 2 primeros de cada casillero obtuvieron su clasificación, sin embargo el de segundo con menor puntaje tuvo que jugar la repesca contra un equipo de Oceanía.

Un 0-5 que ce celebró a rabiar, pero… ¿mentiroso?

Pues bien, en la antesala de la disputa del Mundial, Colombia tuvo el último partido de la segunda ronda de las clasificatorias de la CONMEBOL ante Argentina, el cuadro ‘guacho’ no contaba en su nómina con Diego Armando Maradona, el ídolo mundial estaba cumpliendo la parte final de una inhabilitación de 15 meses impuesta tras dar positivo por cocaína el 17 de marzo de 1991, cuando jugaba en Napoli.

El Estadio Monumental de Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1993, sirvió de teatro para el baile que le pegó Colombia a Argentina en condición de visitante. Con doblete de Freddy Rincón, otros 2 goles de Faustino Asprilla y uno más del ‘Tren’ Valencia la ‘Tricolor’ selló su pasaje al Mundial de Estados Unidos de 1994 con contundencia goleando a la doble campeona del Mundo en ese momento.

Mundial Estados Unidos 1994

Pues bien, después de repasar lo que fue el camino de Colombia para llegar al Mundial y entrando en materia la ‘Tricolor’ terminó sembrada en el grupo A de la cita orbital, acompañada de Rumania, Suiza y la local: Estados Unidos. Un grupo que desde su momento parecía fácil y asequible teniendo en cuenta muchas matices: los rivales, la conformación de una plantilla liderada por Francisco Maturana, el nivel de la misma, ya había jugado un Mundial, Italia 1990, en la que jugó hasta los octavos de final, pudo seguir avanzando, y muchos más.

Entre el 0-5 de Argentina y el debut en el campeonato del mundo, Colombia jugó 21 amistosos, los cuales desnudaron problemas defensivos, un equipo sin ideas, que por lo general sacaba a Óscar Córdoba como figura, inclusive contra rivales de menor envergadura y que jugaban con segundas o terceras nóminas. Es más, en uno de ellos el ‘Pibe’ Valderrama por poco se pierde el Mundial, se rompió parcialmente uno de sus ligamentos, fue operado y por un milagro alcanzó a ser parte de los convocados por ‘Pacho’ Maturana.

¿De jugadores a actores?

Además desde el 05 de septiembre de 1993, hasta el 18 de junio de 1994, día del debut ante Rumania, pasaron 286 días los futbolistas más importantes de aquella Selección Colombia cambiaron los entrenamientos, los campos de juego, los gimnasios por las cámaras y los sets de grabación. Faustino Asprilla, el ‘Pibe’ Valderrama y los demás jugadores fueron protagonistas de un sin fin de comerciales, en especial 1, el de Bavaria, la empresa nacional motivó económicamente a los futbolistas para que celebraran los goles de una manera particular y se verían beneficiados monetariamente.

En cuanto a lo futbolístico la Selección fracasó. En su primera salida perdió estrepitosamente contra Rumania 1-3 el 18 de junio en Los Ángeles. Ante la local igualmente le pesó, perdió 1-2 en la misma ciudad. Con ‘respirador artificial’ y dependiendo de otros resultados le ganó 2-0 a Suiza, un marcador que solo sirvió para las estadísticas, ya que Colombia terminó en el cuarto lugar del grupo y sin chances de jugar octavos de final.

Actualizando la situación a lo que vive el equipo de Néstor Lorenzo, recientemente vivió un baño de realidad. A pocos meses de la disputa del Mundial 2026 se enfrentó a Croacia y Francia en Estados Unidos. El técnico argentino no solo perdió un invicto de 19 juegos amistosos, si no que también se dio cuenta que hay muchas cosas por mejorar, de cara al debut en la cita orbital, el cual será el 17 de junio en el Estadio Azteca ante Uzbekistán.

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