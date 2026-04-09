Aficionados se sienten estafados por los cambios que hizo la FIFA tras comprar boletos para el Mundial

Personas que compraron entradas para la Copa del Mundo denuncian cambios de categorías

Fans dan a conocer cambios de sección de los boletos del Mundial | Reuters

Autor: Henry Bushnell

La FIFA ha creado una nueva categoría de boletos para el Mundial de 2026 dos meses antes del torneo, en un aparente intento de obtener más dinero de los asientos de primera categoría.

Durante el otoño y el invierno, el organismo rector del fútbol mundial vendió millones de entradas para la Copa del Mundo en cuatro categorías. La Categoría 1, la más cara, parecía abarcar todos los asientos y secciones de la tribuna inferior del estadio, según los mapas codificados por colores integrados en el portal de venta de entradas. Los aficionados pagaron cientos o miles de dólares por estas entradas y luego esperaron a que se les asignaran sus asientos.

La semana pasada, la FIFA entregó esas entradas. Convirtió las entradas categorizadas en filas y secciones específicas, y dejó a muchos compradores decepcionados con asientos en las esquinas, detrás de las porterías o más alejados del campo. Una semana después, la FIFA comenzó a vender asientos en las primeras filas de las secciones inferiores a precios más altos; en algunos casos, el doble del precio de una entrada estándar de Categoría 1.

Los aficionados, frustrados, en entrevistas y mensajes enviados a The Athletic la semana pasada, sospechaban que la FIFA les había asignado asientos de menor categoría para poder vender los mejores a precios elevados. Sin embargo, en ese momento no contaban con pruebas concluyentes. La nueva categoría confirma esencialmente sus sospechas.

“Este es solo otro ejemplo de lo engañosos que eran los mapas originales”, escribió un aficionado, Ben Kurzman, en un correo electrónico el miércoles. “[La FIFA] hizo creer a la gente que al comprar asientos de Categoría 1, podrían terminar en una sección lateral inferior cerca del campo, cuando eso nunca iba a suceder”.

La nueva “Categoría 1 Frontal” no se había anunciado ni mencionado previamente. Desde una fase inicial de preventa en octubre hasta la semana pasada, la “Categoría 1” habitual se había vendido como la categoría superior de entradas, con precios que ahora oscilan entre los $10,990 dólares para la final de la Copa del Mundo y los $450 dólares para algunos partidos de la fase de grupos . Los mapas mostrados a los compradores sugerían que estas entradas podían dar lugar a asientos en cualquier lugar de la sección 100 o, en la mayoría de los estadios, en secciones intermedias con buena visibilidad.

Por otra parte, la FIFA ha estado vendiendo paquetes de hospitalidad a precios aún más elevados. Además, sus ilustraciones de ‘ejemplo de asientos’ para paquetes de hospitalidad sugieren que muchas de las secciones laterales de nivel inferior, supuestamente incluidas en la Categoría 1, en realidad están reservadas para compradores de paquetes de hospitalidad.

Durante la última semana, cuando los aficionados se dieron cuenta de que casi ningún poseedor de entradas de Categoría 1 había sido ubicado en esas codiciadas secciones laterales, muchos se enfurecieron.

“Mucha gente se siente engañada, confundida o simplemente decepcionada por la forma en que se asignaron los asientos”, declaró Jordan Likover, uno de los aficionados afectados, a The Athletic.

Luego, el miércoles, cuando The Athletic dio a conocer la saga y la indignación se extendió , la FIFA dio un paso más allá. Se pusieron a la venta nuevos lotes de entradas y, para al menos 20 partidos, se incluyeron estos nuevos asientos de “Categoría 1 Delantera” y/o “Categoría 2 Delantera” en las primeras filas de ciertas secciones.

Por ejemplo, para el partido entre Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, docenas de asientos en la segunda fila, en las cuatro esquinas del estadio, tenían un precio de 900 dólares cada uno, el doble que una entrada estándar de Categoría 1 que, de haberse comprado este invierno, aparentemente debería haber dado derecho a ubicarse en esas mismas filas y secciones.

Los precios fueron similares para otros partidos. Para el partido inaugural de Canadá contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio, un asiento de ‘Categoría 1 Frontal’ —en la fila 5 de una sección lateral cerca de la esquina del BMO Field de Toronto— costaba $3,360 dólares, frente a los $2,240 dólares de una entrada normal de Categoría 1.

Para el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, ese mismo día, un asiento de ‘Categoría 1’ frontal en la fila 7 de una sección de esquina cuesta $4,105 dólares, un precio superior al precio estándar de la Categoría 1, que ya ha desanimado a muchos aficionados, de $2,730 dólares.

En más de una docena de juegos, el precio de la “Categoría 1 Frontal” era exactamente el doble del precio estándar de la Categoría 1. Para el partido entre Uruguay y Arabia Saudita en Miami, eso significó un aumento de 600 a 1200 dólares por un asiento en la parte baja, detrás de una de las porterías. Para los partidos Cabo Verde contra Arabia Saudita en Houston, Uzbekistán contra la República Democrática del Congo en Atlanta y otros enfrentamientos menos llamativos, el precio de la entrada “Front” era de 900 dólares, frente a los 450 dólares anteriores.

Los asientos de “Categoría 2 delantera”, situados en la parte delantera de las secciones menos deseables, también se ofrecían con márgenes de beneficio más reducidos.

El miércoles, The Athletic preguntó a la FIFA por qué estos asientos “de primera fila” no se asignaron simplemente a los aficionados que habían solicitado entradas de categoría 1 o 2 en el “Sorteo de Selección Aleatoria” de este invierno, cuando supuestamente la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas . Al momento de la publicación, la FIFA no ha respondido.

Tampoco ha explicado por qué se creó la nueva categoría, ni por qué era apropiado anunciar previamente la Categoría 1 como si ofreciera a los compradores la posibilidad de conseguir cualquier asiento en cualquier sección codiciada.

En un comunicado enviado por correo electrónico el martes en respuesta a otro conjunto de preguntas de la semana pasada, un portavoz de la FIFA dijo que los “mapas de categorías indicativos” tenían como objetivo “ayudar a los aficionados a comprender dónde podrían estar ubicados sus asientos dentro del estadio. Estos mapas fueron diseñados para brindar orientación, no la distribución exacta de los asientos, y reflejan la extensión general de cada categoría de boleto dentro del estadio”.

La FIFA no ha especificado cuántos de estos asientos “de primera fila” planea vender, ni cuántas entradas quedan disponibles para el Mundial de 2026. Al parecer, está poniendo a la venta nuevos lotes de forma esporádica y sin previo aviso.

En entrevistas concedidas a finales de la semana pasada, los aficionados criticaron duramente al organismo rector por su falta de transparencia y por otros aspectos del proceso de venta de entradas.

“La FIFA no goza de la simpatía de los aficionados”, declaró Andrew Swart, un seguidor neoyorquino que afirmó que su entrada de Categoría 1 —adquirida por 862,50 dólares en la página de reventa de la FIFA— le había asignado un asiento en una sección originalmente reservada para la Categoría 2. “Nuestra primera impresión es que están actuando de forma deshonesta o para maximizar sus beneficios”.

La FIFA ha defendido sistemáticamente sus precios y su enfoque como un reflejo de las normas norteamericanas y de una demanda “extraordinaria” , y ha señalado que, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte gran parte de los ingresos del Mundial en el desarrollo del fútbol a nivel mundial.

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