Bolonia vs Aston Villa, en vivo: transmisión partido de ida de los cuartos de final de la Europa League 2026

Los ingleses buscan conseguir una ventaja en suelo italiano.

Bolonia y Aston Villa se vuelven a ver las caras en un duelo de alto voltaje por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, en una serie que promete intensidad y mucho ritmo desde el arranque. Será el segundo enfrentamiento entre ambos en la temporada, luego del cruce en Birmingham por la fase liga, donde los ingleses se impusieron por la mínima gracias a un tempranero gol de John McGinn. Ahora, con el boleto a semifinales en juego, el choque toma un valor todavía mayor y se presenta como uno de los más atractivos de la jornada.

El equipo de Vincenzo Italiano llega fortalecido tras superar una eliminatoria electrizante frente a la Roma, en la que demostró carácter y capacidad para sobrevivir a la presión al imponerse 4-3 en el partido de vuelta tras la prórroga. Enfrente estará un Aston Villa sólido y confiado, que eliminó al Lille con autoridad gracias a su firmeza defensiva y al aporte ofensivo de figuras como Ollie Watkins, Leon Bailey y el propio McGinn. Además, este será un partido histórico para los “villanos”, ya que será la primera vez que visiten Bolonia en una competición UEFA, en una serie que promete dejar emociones fuertes en Italia.

¿A qué hora inicia la transmisión del Bolonia vs Aston Villa hoy jueves 9 de abril?

El silbatazo inicial del Bolonia vs Aston Villa está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién clasifica?

En la Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

Te puede interesar –