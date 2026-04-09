Bolonia vs Aston Villa en vivo Europa League 2026: quién gana en la ida de cuartos de final hoy 9 de abril

Un atractivo encuentro en suelo italiano con dos equipos que buscan llegar lejos.

Bolonia vs Aston Villa, en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Bolonia vs Aston Villa!!! Los equipos se enfrentan este jueves 9 de abril en un duelo clave por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, en una serie que promete intensidad y emociones desde el primer minuto. El conjunto italiano quiere hacerse fuerte en casa para tomar ventaja, mientras que los ingleses llegan con confianza tras una campaña sólida y con el objetivo de dar el golpe como visitantes.

Aquí vas a poder seguir el minuto a minuto en vivo del encuentro, con todos los goles, jugadas destacadas, tarjetas, cambios y las principales incidencias del partido. ¿Quién se queda con el primer golpe en la eliminatoria? Seguí toda la cobertura del Bolonia vs Aston Villa en vivo y enterate al instante de todo lo que ocurra en esta ida de cuartos.

¿A qué hora juegan Bolonia vs Aston Villa hoy jueves 9 de abril en Europa League?

El encuentro Bolonia vs Aston Villa se disputará hoy jueves 9 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quién transmite en vivo y dónde ver cuartos de final de la Europa League?

Bologna vs Aston Villa se podrá seguir en vivo y en directo en México y en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Europa League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

Alineaciones del Bolonia vs Aston Villa, al momento

Bologna no podrá contar Martin Vitik, sancionado, mientras que Aston Villa no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Las alineaciones elegidas por Vincenzo Italiano y Unai Emery son las siguientes:

Bologna: Federico Ravaglia; Joao Mario, Torbjorn Heggem, Jhon Lucumi, Juan Miranda; Lewis Ferguson, Remo Freuler, Tommaso Pobega; Federico Bernardeschi, Santiago Castro y Jonathan Rowe. DT: Vincenzo Italiano.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; John McGinn, Amadou Onana, Youri Tielemans, Emiliano Buendía; Morgan Rogers y Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Europa League: criterios de desempate

En la Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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