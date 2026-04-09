Rayo Vallecano vs AEK Atenas en vivo Conference League 2026: quién gana en la ida de cuartos de final hoy 9 de abril

Se abre la serie en España entre dos equipos muy parejos.

Rayo Vallecano vs AEK Atenas, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Rayo Vallecano y AEK Atenas!!! Los equipos se enfrentan este jueves 9 de abril en un duelo clave por el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en una serie que promete tensión, intensidad y un marco europeo de alto nivel. El conjunto español vive una jornada histórica en su segunda participación en esta instancia continental, mientras que el equipo griego, con la presencia de Orbelin Pineda, llega con la ambición de dar el golpe y llevarse un resultado favorable para definir en casa.

En esta nota vas a poder seguir el minuto a minuto en vivo del partido, con todos los goles, jugadas destacadas, tarjetas, cambios y las principales incidencias desde el inicio hasta el pitazo final. ¿Quién se queda con la primera ventaja en la serie? Seguí la cobertura completa del Rayo Vallecano vs AEK Atenas en vivo y enterate de todo lo que pasa en la ida de cuartos de final.

¿A qué hora juegan Rayo Vallecano vs AEK Atenas hoy jueves 9 de abril en Conference League?

El encuentro Rayo Vallecano vs AEK Atenas se disputará hoy jueves 9 de abril a las 10:45 horas (tiempo del centro de México).

¿Quién transmite en vivo y dónde ver cuartos de final de la Conference League?

Rayo Vallecano y AEK Atenas se podrá seguir en vivo y en directo en México y en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

Alineaciones del Rayo Vallecano vs AEK Atenas, al momento

Ni Rayo Vallecano ni AEK Atenas cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League. Las alineaciones elegidas por Iñigo Pérez y Marko Nikolic son las siguientes:

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Isi Palazón, Pathé Ciss, Unai Lopez; Ilias Akhomach, Jorge De Frutos y Alvaro García. DT: Iñigo Pérez.

AEK Atenas: Thomas Strakosha; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios; Aboubakary Koita, Petros Mantalos, Orbelín Pineda, Roberto Pereyra; Barnabás Varga y Luka Jovic. DT: Marko Nikolic.

Conference League: criterios de desempate

En la Conference League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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