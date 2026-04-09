Porto vs Nottingham Forest en vivo Europa League 2026: quién gana en la ida de cuartos de final hoy 9 de abril
Porto recibe al Nottingham Forest en la ida de cuartos de Europa League 2026, con ambos equipos buscando ventaja en una serie cerrada
Porto y Nottingham Forest protagonizan uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Europa League 2026, con el primer capítulo de la serie disputándose este 9 de abril en territorio portugués. El Estádio do Dragão será testigo de un choque entre dos equipos que han demostrado personalidad y argumentos para pelear por el título continental. El conjunto portugués llega con la obligación de hacerse fuerte en casa, respaldado por su experiencia en torneos europeos y por el impulso de su afición. Porto ha mostrado solidez en las rondas previas y buscará aprovechar la localía para tomar ventaja en una eliminatoria que se perfila cerrada desde el inicio.
Nottingham Forest, por su parte, arriba como un rival incómodo y con confianza, luego de superar una serie exigente en la ronda anterior. El equipo inglés ha demostrado carácter en momentos clave y ya sabe lo que es competir ante el Porto, lo que le da argumentos para plantear un partido inteligente como visitante. Además, el Forest presume un equilibrio entre defensa y ataque, con jugadores que han sido determinantes en el torneo. La escuadra inglesa intentará mantener la eliminatoria abierta para definir todo en casa, mientras que el Porto buscará imponer condiciones desde el primer minuto.
¿A qué hora juegan Porto vs Nottingham Forest hoy 9 de abril en Europa League?
El partido entre Porto vs Nottingham Forest se juega este 9 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica. Este encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final de la Europa League 2026 y marca el inicio de una serie que se definirá en Inglaterra.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de la Europa League?
La transmisión en vivo del Porto vs Nottingham Forest estará disponible a través de Claro Sports para Centroamérica. También podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y cobertura completa en clarosports.com, donde se ofrece información en tiempo real sobre el desarrollo del partido y sus momentos clave.
Alineaciones del Porto vs Nottingham Forest, al momento
- Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Thiago Silva, Bednarek, Zaidu; Fofana, Rosario, Gabriel Veiga; Sainz, Moffi, William Gomes.
- Nottingham Forest: Ortega; Morato, Murillo, Abbott, Domínguez; Gibbs-White, Yates, McAtee; Ndoye, Wood, Bakwa.
Europa League: criterios de desempate
La eliminatoria se define a dos partidos, ida y vuelta, y el equipo que tenga mayor número de goles en el marcador global avanzará a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, se disputan tiempos extra en el partido de vuelta, divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, el pase a semifinales se decide desde el punto penal. Cabe destacar que el gol de visitante ya no es criterio de desempate, por lo que ambos equipos deberán enfocarse en el resultado global sin considerar ventajas por anotar fuera de casa.