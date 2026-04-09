Katia Itzel García y el proceso que terminó en una histórica designación al Mundial 2026

La silbante marcará un antes y un después en la Copa del Mundo, al ser la primera árbitra mexicana en el máximo torneo varonil de fútbol

Katia Itzel García, lista para seguir haciendo historia | Imago7

Katia Itzel García está por marcar un nuevo capítulo en la historia del arbitraje mexicano. Su designación para el Mundial 2026 no solo representa un logro individual, también coloca a México dentro de la conversación internacional en una posición distinta, ahora desde el control del juego. En un torneo que se celebrará en territorio nacional, Estados Unidos y Canadá, su presencia tiene un significado especial.

La originaria de la capital mexicana será la primera árbitra de México en formar parte de un Mundial varonil como jueza central. Su inclusión responde a un proceso constante, con evaluaciones y designaciones en distintos niveles del fútbol internacional. A lo largo de los años, su trayectoria mantiene una ruta que hoy la lleva al escenario más grande del deporte.

Un camino construido desde la Liga MX hasta el escenario internacional

El recorrido de Katia Itzel García dentro del arbitraje profesional tuvo un punto clave con su debut como árbitra central en la Liga MX. Su participación en el máximo circuito del fútbol mexicano varonil rompió un lapso de más de dos décadas sin presencia femenil en esa función, desde la aparición de Virginia Tovar. Ese momento marcó una referencia dentro del arbitraje nacional.

Su crecimiento continuó en competencias organizadas por la Concacaf. En la Copa Oro, se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido del torneo varonil, un paso que amplió su proyección fuera de México. Esa designación representó una evaluación directa en partidos de exigencia, donde el ritmo y la presión son distintos.

También acumuló experiencia en torneos femeniles internacionales. Dirigió en el Campeonato Femenil de la Concacaf 2022 y formó parte de la Copa del Mundo Femenil de ese mismo año, donde fungió como árbitra central en diversos compromisos. Posteriormente, estuvo a cargo de la Final del Mundial Femenil 2023, dentro de un proceso que fortaleció su presencia en el arbitraje internacional.

En paralelo, su presencia en torneos internacionales femeniles fortaleció su perfil ante los organismos rectores. En los Juegos Olímpicos de Paris 2024, formó parte del grupo arbitral y dirigió el duelo femenil entre Alemania y Australia, mientras que en la rama varonil impartió justicia entre Francia y Argentina, lo que confirmó su inclusión dentro de los procesos de FIFA. Su participación en ese evento consolidó su experiencia en competencias de alto nivel.

Cada una de estas etapas formó parte de un proceso que combinó rendimiento en cancha, preparación física y consistencia en decisiones. Su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en designaciones internacionales, en un contexto donde el arbitraje busca perfiles con experiencia en distintos escenarios.

Katia Itzel García | Imago7

El Mundial 2026, el punto más alto de su carrera

La Copa del Mundo de 2026 representa el siguiente paso en su trayectoria. Katia Itzel García será la primera árbitra mexicana en un Mundial varonil y una de las dos mujeres que ocuparán el rol de jueza central en el torneo, junto a la estadounidense Tori Penso. Su presencia forma parte de un grupo arbitral que incluirá representantes de distintas confederaciones.

Su designación llega en un momento donde el arbitraje mexicano vuelve a tener presencia en este tipo de competencias. La participación de Concacaf en el Mundial se fortalece con perfiles que han pasado por torneos regionales y competencias internacionales, dentro de un proceso que busca continuidad.

En declaraciones previas, la propia árbitra reconoció que al inicio de su carrera no consideraba posible alcanzar este objetivo. Con el paso del tiempo, su desarrollo dentro del arbitraje la llevó a escenarios que antes no formaban parte de su proyección inicial.

El Mundial de 2026 será una nueva instancia dentro de ese recorrido. Su papel estará enfocado en la conducción de los partidos, en un entorno donde cada decisión tiene impacto directo en el desarrollo del juego. Con esta designación, su historia se integra a la del arbitraje mexicano en Copas del Mundo, ahora desde una perspectiva distinta.

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