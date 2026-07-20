Argentina y la maldición del ranking FIFA: el récord que no pudo romper

La Albiceleste estuvo cerca de romper una tendencia histórica que acompaña al líder del ranking mundial

Ni Messi pudo romperla: Argentina cae ante la historia. Reuters

Argentina no pudo romper una tendencia histórica relacionada con el ranking FIFA durante el Mundial 2026. La Albiceleste llegó al torneo como una de las selecciones mejor posicionadas del mundo y alcanzó la final, pero terminó perdiendo ante España, por lo que no logró convertirse en el primer número uno del ranking en conquistar la Copa del Mundo desde que existe esta clasificación.

Desde la creación del ranking FIFA, las selecciones que llegaron como líderes de la clasificación mundial han encontrado dificultades para coronarse en el torneo. Argentina estuvo cerca de cambiar esa historia después de completar una nueva campaña hasta el partido por el título, pero la derrota ante España mantuvo vigente esta particular marca en los Mundiales. LEE LA NOTA COMPLETA

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