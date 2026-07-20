A pesar del título, De la Fuente aplaudió el trabajo de Argentina “Es una final y hay que sufrir incluso contra diez”

Aseguró sentir orgullo por el grupo y reconoció el trabajo de sus jugadores, su cuerpo técnico y la capacidad del equipo para superar los momentos de presión ante Argentina en la final

Luis de la Fuente cerró el Mundial 2026 con España como campeón tras vencer a Argentina en la final, un resultado que colocó a una generación de futbolistas en la historia del combinado nacional. Después del encuentro, el entrenador español destacó el proceso que llevó al equipo hasta la conquista del título y resaltó el trabajo colectivo realizado durante los últimos años.

El técnico aseguró que el campeonato representa el resultado de una idea que comenzó a desarrollarse desde categorías inferiores y que fue evolucionando con el paso del tiempo. “Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de familia, buenos y grandes futbolistas con un talento excepcional”, explicó.

De la Fuente reconoció que el partido ante Argentina tuvo momentos de dificultad y consideró que España pudo haber definido antes el encuentro, aunque destacó la actuación de Emiliano Martínez, quien evitó varias oportunidades de gol. “Creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes, las intervenciones de Dibu han impedido que se ganara antes”, señaló.

El entrenador español también habló sobre la capacidad del equipo para mantenerse en el partido pese a las circunstancias de la final. “Es una final de Mundial y hay que sufrir incluso contra diez y estamos preparados para todo”, comentó. Además, recordó el mensaje que transmitió a sus jugadores antes del encuentro: “Señores, tenemos una cita con la historia y tenemos que llegar los primeros”.

Tras el título, De la Fuente destacó el papel de su cuerpo técnico y del grupo de futbolistas que conforman la selección española. “Quiero dar las gracias a todo mi cuerpo técnico. Sentimos orgullo ante un grupo humano de los que hacen época”, expresó. También recordó momentos de tensión durante el partido, como el gol de Ferran Torres, y mencionó la importancia de conservar la calma. “Es complicado mantener la calma, pero era lo que hacía falta”.

El seleccionador español dedicó palabras a Lionel Scaloni tras la derrota argentina y reconoció el trabajo del entrenador sudamericano. “Nos hemos dado un abrazo y le he dado las gracias. Porque he aprendido mucho de él, de las charlas que hemos tenido”, declaró. De la Fuente aseguró que Argentina cuenta con un técnico con recorrido por delante y explicó que comprendía las lágrimas del entrenador tras perder la final.

Finalmente, Luis de la Fuente habló sobre el futuro de España y sus principales figuras. Señaló que Rodri tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro, aunque también mencionó a otros jugadores del plantel. Sobre Lamine Yamal destacó el sacrificio realizado por el equipo y sobre Ferran Torres afirmó: “La vida es justa con quien trabaja. Se merece lo que ha pasado”. Además, descartó pensar por ahora en el Mundial 2030: “Vamos a disfrutar esto, que es algo único. Ya habrá tiempo de pensar septiembre”.

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