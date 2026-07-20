Así festeja Google a España, campeón de la Copa Mundial de Fútbol 2026

España conquistó el Mundial 2026 tras vencer a Argentina y Google activó una celebración especial por el nuevo campeón.

Google festeja a España | Reuters

España volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol después de conquistar el Mundial 2026 tras vencer a Argentina en la final disputada en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El título generó distintas reacciones alrededor del mundo y también dejó cambios en algunos servicios digitales.

Uno de los detalles que llamó la atención de los aficionados apareció al realizar una búsqueda en Google con la palabra “España”. El buscador incorporó una animación relacionada con la conquista mundialista como parte de la celebración por el campeonato obtenido por la selección dirigida por Luis de la Fuente.

¿Qué pasa si pones en el buscador de Google ‘España’?

Al escribir “España” en el buscador de Google, aparece una animación especial vinculada al título conseguido en el Mundial 2026. La herramienta muestra una celebración relacionada con el campeonato y permite a los usuarios interactuar con el resultado de búsqueda.

Esta función forma parte de las acciones que Google suele implementar para acompañar acontecimientos deportivos relevantes. En otras ocasiones, la plataforma ha añadido efectos especiales para eventos como finales de torneos internacionales, Juegos Olímpicos o campeonatos de distintas disciplinas.

El reconocimiento digital aparece después de que España derrotara a Argentina en la final del Mundial 2026 y consiguiera sumar un nuevo campeonato a su historial dentro de la Copa del Mundo.

Final del Mundial 2026: ¿Cómo quedó el marcador del España vs Argentina?

España derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 con marcador de 1-0 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El encuentro definió al nuevo campeón del mundo después de un partido disputado entre dos selecciones que llegaron al último compromiso del torneo.

El conjunto español consiguió la ventaja necesaria para quedarse con el título y dejó sin respuesta a una Argentina que buscaba repetir el campeonato obtenido en Qatar 2022. Con este resultado, España levantó nuevamente la Copa del Mundo y cerró una edición del torneo en la que avanzó hasta la final después de superar diferentes rondas eliminatorias.

¿Cuántas veces ha ganado un Mundial la selección de España?

Con el campeonato conseguido en 2026, España sumó su segundo título de la Copa del Mundo. La primera estrella de la selección española llegó en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En aquella edición, España venció a Países Bajos en la final disputada en Johannesburgo con un gol de Andrés Iniesta durante el tiempo extra. Ese campeonato representó el primer Mundial obtenido por el combinado español.

Dieciséis años después, la selección española volvió a conquistar el torneo y agregó una nueva estrella a su escudo. De esta forma, España se mantiene como una de las selecciones que han conseguido ganar más de una Copa del Mundo.

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