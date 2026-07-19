España vuelve a tocar la gloria: los paralelismos de sus dos títulos mundiales

Hace unos días, antes de la final, varias coincidencias entre ambos equipos habían llamado la atención de los aficionados españoles

La Roja es campeona del mundo por segunda vez | Reuters y AFP

España volvió a escribir su nombre en la historia del futbol mundial. La Roja conquistó la Copa del Mundo 2026 después de vencer a Argentina en una final dramática que necesitó tiempo extra y que se definió con un solitario gol de Ferran Torres, un desenlace que volvió a despertar los paralelismos con aquella generación que levantó el trofeo en Sudáfrica 2010.

Hace unos días, antes de la final, varias coincidencias entre ambos equipos habían llamado la atención de los aficionados españoles. Ahora, con el título confirmado, esas similitudes cobran una nueva dimensión: dos selecciones campeonas del mundo, separadas por 16 años, pero con caminos que comparten varios elementos.

Un Mundial definido en tiempos extra y con un solo gol

Una de las coincidencias más importantes apareció en el partido definitivo. En Sudáfrica 2010, España derrotó a Países Bajos en la final con un gol de Andrés Iniesta al minuto 116, en una jugada que llegó durante la prórroga.

En el Mundial 2026, la historia volvió a definirse después de los 90 minutos. España y Argentina terminaron igualados durante el tiempo reglamentario, pero en el segundo tiempo extra apareció Ferran Torres para marcar el único tanto del encuentro y darle a La Roja su segunda estrella mundialista.

De esta manera, España volvió a levantar la Copa del Mundo con una final cerrada, resuelta por una acción individual en los minutos decisivos.

Otra vez con una base importante del Barcelona

La presencia del Barcelona volvió a ser un elemento destacado en una selección campeona del mundo. En 2010, España tenía como columna vertebral a futbolistas del conjunto azulgrana como Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué y Pedro.

En 2026, nuevamente hubo una fuerte representación del club catalán. Jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí y Eric García fueron parte de un equipo que mantuvo una identidad asociada al buen trato del balón.

El campeón de Europa antes del Mundial

Otro punto en común apareció antes del torneo. La España campeona de 2010 llegó a Sudáfrica después de ganar la Eurocopa 2008, iniciando una etapa de dominio internacional.

La selección de 2026 repitió ese escenario al presentarse en el Mundial después de conquistar la Eurocopa 2024, un logro que aumentó las expectativas alrededor de una generación que finalmente confirmó su potencial con el título mundial.

El Grupo H volvió a aparecer en el camino

Una de las coincidencias que más llamó la atención desde el inicio del torneo fue la ubicación de España en el Grupo H. La selección volvió a quedar en ese sector, igual que en Sudáfrica 2010.

En aquella edición compartió grupo con Suiza, Honduras y Chile, mientras que en 2026 volvió a iniciar su camino desde esa zona del campeonato y terminó avanzando hasta convertirse en campeona.

Luis de la Fuente y Vicente del Bosque: continuidad desde el banquillo

Aunque los estilos son diferentes, España volvió a tener un entrenador que apostó por la estabilidad y el conocimiento del grupo.

En 2010, Vicente del Bosque tomó la base construida durante años y consiguió llevarla al título mundial. En 2026, Luis de la Fuente hizo algo similar con una generación que conocía desde categorías inferiores y que había acompañado durante distintos procesos juveniles.

El seleccionador español logró mantener una identidad colectiva y encontrar respuestas desde el banquillo durante los momentos más exigentes del torneo.

Un equipo más colectivo que individual

La España campeona de 2010 tenía grandes nombres reconocidos mundialmente, pero el funcionamiento colectivo fue una de sus principales características. En 2026 ocurrió algo similar.

Aunque Lamine Yamal se convirtió en una de las figuras del torneo, España encontró protagonistas diferentes en cada partido. Ferran Torres apareció en la final, Mikel Oyarzabal fue decisivo durante el campeonato y otros futbolistas asumieron responsabilidades en momentos importantes.

España vuelve a una época dorada

El título de 2026 coloca nuevamente a España entre las selecciones que han marcado una era en el futbol internacional. Las coincidencias con 2010 comenzaron como una curiosidad, pero terminaron acompañando a un equipo que logró repetir una de las hazañas más importantes del deporte español.

El tiempo dirá si esta generación alcanza la trascendencia de aquella que conquistó Europa y el mundo entre 2008 y 2012. Por ahora, España tiene una nueva estrella, una nueva final histórica y un nuevo héroe mundialista: Ferran Torres, el autor del gol que volvió a llevar a La Roja a la cima del futbol mundial.

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