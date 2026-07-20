¡La otra fiesta! La afición festeja la consecución de la segunda estrella de España en la Copa del Mundo

Aficionados celebraron la hazaña en las calles de Madrid y en la CDMX. El próximo lunes 20 de julio, la selección española regresará a la capital española para iniciar los festejos

Las calles de Madrid siguen de fiesta tras la coronación de ‘La Roja’ | Reuters

España volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años y la celebración de su afición comenzó desde el momento en que Ferran Torres marcó el gol que definió la final ante Argentina. El triunfo por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey convirtió a la selección dirigida por Luis de la Fuente en bicampeona mundial y provocó festejos en diferentes ciudades del mundo.

Uno de los principales escenarios de la celebración fue Madrid, donde miles de aficionados se reunieron en distintos puntos de la capital española para compartir el segundo título mundial de La Roja. Con banderas, camisetas y cánticos, los seguidores salieron a las calles después de que España superara a Argentina en el partido por el campeonato.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de las principales avenidas de Madrid con aficionados celebrando el campeonato. Las calles registraron concentraciones de seguidores que ondearon la bandera española y festejaron el regreso de la selección a la cima del futbol mundial tras el título conseguido en Sudáfrica 2010.

La celebración oficial en Madrid está programada para este lunes 20 de julio, cuando la selección española regrese desde Estados Unidos. El equipo tendrá una agenda institucional antes de encontrarse con sus seguidores en la capital para continuar con los festejos por la conquista del Mundial 2026.

El campeonato también fue celebrado por la comunidad española en México. Después del silbatazo final en el MetLife Stadium, aficionados españoles y seguidores de La Roja se reunieron en distintos puntos de la Ciudad de México para festejar la segunda estrella mundial de la selección.

Las calles de Madrid siguen de fiesta tras la coronación de ‘La Roja’ | Reuters

Uno de los lugares infaltables fue la Fuente de Cibeles, ubicada en la Plaza Villa de Madrid, en la colonia Roma, sitio que se convirtió en punto de encuentro para la comunidad española en territorio mexicano. Ahí, los aficionados llegaron con banderas y camisetas para celebrar la victoria ante Argentina y recordar el campeonato obtenido en Sudáfrica 2010.

Durante la reunión en la capital mexicana, los seguidores entonaron canciones, realizaron caravanas y compartieron la celebración durante varias horas. Los festejos también llegaron al Ángel de la Independencia, donde decenas de aficionados continuaron con las muestras de apoyo hacia la selección española.

Mientras los aficionados celebraban en diferentes partes del mundo, miles de personas presenciaron la final desde las tribunas del MetLife Stadium junto a figuras del deporte, la política y el entretenimiento. El gol de Ferran Torres permitió a España conquistar su segunda Copa del Mundo y abrió una nueva jornada de festejos para una afición que esperó 16 años para volver a celebrar un título mundial.

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