Barton supera récords de Batres y Aguilar Chicas al arbitrar semifinal del Mundial 2026

Iván Barton hace historia: dirigirá la semifinal Francia vs España y se convierte en el centroamericano con más partidos en Mundiales

Iván Barton dirige semifinal y rompe techo histórico. Reuters

Iván Barton, árbitro salvadoreño, hizo historia en el Mundial 2026 al ser designado para dirigir la semifinal entre Francia y España, un hecho sin precedentes para un colegiado centroamericano. Barton estará acompañado por los asistentes David Morán (El Salvador) y Antonio Pupiro (Nicaragua), conformando una terna que refleja el crecimiento del arbitraje de la región en torneos de alto nivel.

El árbitro ha demostrado un rendimiento sólido en este Mundial, habiendo dirigido previamente tres partidos: Turquía 0-1 Paraguay, el empate entre Japón y Suecia, y el intenso Suiza vs Colombia, que se definió en penales. Con un estilo directo y autoritario, y más de 300 partidos oficiales a su haber, Barton supera a figuras históricas del arbitraje centroamericano como Carlos Batres y Joel Aguilar Chicas, consolidándose como el juez de la región con más partidos en Copas del Mundo. LEE LA NOTA COMPLETA

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